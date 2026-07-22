https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ispanyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-sira-disi-tehlike-uyarisi-1107467798.html
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'sıra dışı tehlike' uyarısı
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'sıra dışı tehlike' uyarısı
Sputnik Türkiye
İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde "sıra dışı tehlike" uyarısı verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 44 derece üzerinde seyrediyor.
2026-07-22T18:04+0300
2026-07-22T18:04+0300
2026-07-22T18:04+0300
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i̇spanya başbakanı pedro sanchez
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İspanya Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) Xsosyal medya platformundaki hesabından ülkede etkili olan sıcak havaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Valencia, Alicante şehirlerinin güneyindeki kıyıların iç kesimlerinde sıcaklığın 42 derece ve üzerine çıktığı, Vega del Segura ve Valle del Guadalentin, Lorca ve Aguilas bölgelerinde 44 derece ve üzerinde seyrettiği belirtildi.‘Kırmızı sıcaklık’ uyarısıBu bölgeler için "sıra dışı tehlike" ve en üst seviye olan "kırmızı" sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, İber Yarımadası ve Balear Adaları'nda 39 ila 42 derecedeki sıcaklık nedeniyle "turuncu" uyarı verildiği ifade edildi.İspanya Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sağlık riski uyarısı yapılarak halka sıcaklardan korunmaları, su içmeleri ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.Sanchez'den iklim krizinin ele alınması çağrısıİspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ülke genelinde çıkan 22 büyük yangın sonucunda 100 bin hektarı aşkın alanın kül olduğunu ifade etti.Sanchez, son 10 yılda yangınlarda yanan alanların yıllık ortalamasının yaklaşık olarak bu büyüklüğe tekabül ettiğine dikkati çekti.İspanya hükümetinin yangınlar için gerekli tüm kaynakları harekete geçirdiğini kaydeden Sanchez, "Tüm siyasi güçleri ortak düşmana odaklanmaya çağırıyorum, iklim acil durumuna. Devlet anlaşmasına varmak zaruri" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/meteoroloji-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saat-verdi-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1107447458.html
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i̇spanya, aşırı sıcaklar, haberler, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
i̇spanya, aşırı sıcaklar, haberler, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'sıra dışı tehlike' uyarısı
İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde 'sıra dışı tehlike' uyarısı verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 44 derece üzerinde seyrediyor.
İspanya Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) Xsosyal medya platformundaki hesabından ülkede etkili olan sıcak havaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Valencia, Alicante şehirlerinin güneyindeki kıyıların iç kesimlerinde sıcaklığın 42 derece ve üzerine çıktığı, Vega del Segura ve Valle del Guadalentin, Lorca ve Aguilas bölgelerinde 44 derece ve üzerinde seyrettiği belirtildi.
‘Kırmızı sıcaklık’ uyarısı
Bu bölgeler için "sıra dışı tehlike" ve en üst seviye olan "kırmızı" sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, İber Yarımadası ve Balear Adaları'nda 39 ila 42 derecedeki sıcaklık nedeniyle "turuncu" uyarı verildiği ifade edildi.
İspanya Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sağlık riski uyarısı yapılarak halka sıcaklardan korunmaları, su içmeleri ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.
Sanchez'den iklim krizinin ele alınması çağrısı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ülke genelinde çıkan 22 büyük yangın sonucunda 100 bin hektarı aşkın alanın kül olduğunu ifade etti.
Sanchez, son 10 yılda yangınlarda yanan alanların yıllık ortalamasının yaklaşık olarak bu büyüklüğe tekabül ettiğine dikkati çekti.
İspanya hükümetinin yangınlar için gerekli tüm kaynakları harekete geçirdiğini kaydeden Sanchez, "Tüm siyasi güçleri ortak düşmana odaklanmaya çağırıyorum, iklim acil durumuna. Devlet anlaşmasına varmak zaruri" ifadesini kullandı.