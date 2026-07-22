https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/irandan-urdundeki-abd-uslerine-saldiri-mq-9-ihalar-ve-helikopterlerin-vuruldugu-one-suruldu-1107461647.html
İran'dan Ürdün'deki ABD üslerine saldırı: MQ-9 İHA'lar ve helikopterlerin vurulduğu öne sürüldü
İran'dan Ürdün'deki ABD üslerine saldırı: MQ-9 İHA'lar ve helikopterlerin vurulduğu öne sürüldü
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Kral Faysal ve Prens Hasan hava üslerini hedef aldığını duyurdu. Tahran... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T15:01+0300
2026-07-22T15:01+0300
2026-07-22T15:01+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
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i̇ran
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
f-15
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin son saldırılarına karşılık olarak Ürdün'de bulunan Kral Faysal ve Prens Hasan hava üslerini hedef aldığını açıkladı. İran, operasyon kapsamında ABD'ye ait hava unsurlarının ve askeri altyapının ağır zarar gördüğünü öne sürdü.IRGC tarafından yayımlanan açıklamada, saldırının misilleme operasyonunun ilk aşaması olduğu belirtilirken, operasyonun hedefinde ABD'nin bölgedeki askeri kapasitesinin bulunduğu ifade edildi.'F-15 hangarı vuruldu, MQ-9 İHA'lar imha edildi'İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, saldırılarda bir F-15 savaş uçağı bakım hangarı vuruldu. Ayrıca insansız hava aracı üretim hangarının tamamen imha edildiği, sekiz MQ-9 insansız hava aracının yerde yok edildiği ve iki İHA'nın da ağır hasar aldığı iddia edildi.Tahran yönetimi, operasyon sırasında ABD'ye ait iki askeri helikopterin de hasar gördüğünü ileri sürdü.Can kaybı iddiasıİran tarafı, saldırılar sırasında bir askeri konuşlanma merkezinin de hedef alındığını açıkladı. Devrim Muhafızları, saldırı sonucunda ABD güçleri arasında ölü ve yaralılar bulunduğunu iddia etti. Ancak bu iddialar hakkında ABD tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.Ateşkesin çökmesinin ardından gerilim yeniden tırmandıABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 18 Haziran gecesi İran ile sağlanan ateşkesin artık geçerliliğini yitirdiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ABD ordusu İran'a yönelik çeşitli hava saldırıları düzenledi.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik faaliyetlerine karşılık gerçekleştirildiğini savundu.İran ise Washington'u ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ürdün'deki son saldırı iddiası, iki ülke arasındaki askeri gerilimin bölgesel ölçekte daha da genişlediğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-disislerinden-abdye-nukleer-tesis-tepkisi-uluslararasi-hukuku-acikca-ihlal-ediyor-1107461311.html
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donald trump, abd, abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), f-15
donald trump, abd, abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), f-15
İran'dan Ürdün'deki ABD üslerine saldırı: MQ-9 İHA'lar ve helikopterlerin vurulduğu öne sürüldü
İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Kral Faysal ve Prens Hasan hava üslerini hedef aldığını duyurdu. Tahran, MQ-9 insansız hava araçları, F-15 bakım hangarı ve askeri tesislerin vurulduğunu, helikopterlerin hasar gördüğünü ve can kayıpları yaşandığını iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin son saldırılarına karşılık olarak Ürdün'de bulunan Kral Faysal ve Prens Hasan hava üslerini hedef aldığını açıkladı. İran, operasyon kapsamında ABD'ye ait hava unsurlarının ve askeri altyapının ağır zarar gördüğünü öne sürdü.
IRGC tarafından yayımlanan açıklamada, saldırının misilleme operasyonunun ilk aşaması olduğu belirtilirken, operasyonun hedefinde ABD'nin
bölgedeki askeri kapasitesinin bulunduğu ifade edildi.
'F-15 hangarı vuruldu, MQ-9 İHA'lar imha edildi'
İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, saldırılarda bir F-15 savaş uçağı bakım hangarı vuruldu. Ayrıca insansız hava aracı üretim hangarının tamamen imha edildiği, sekiz MQ-9 insansız hava aracının yerde yok edildiği ve iki İHA'nın da ağır hasar aldığı iddia edildi.
Tahran
yönetimi, operasyon sırasında ABD'ye ait iki askeri helikopterin
de hasar gördüğünü ileri sürdü.
İran tarafı, saldırılar sırasında bir askeri konuşlanma merkezinin de hedef alındığını açıkladı. Devrim Muhafızları, saldırı sonucunda ABD güçleri arasında ölü ve yaralılar bulunduğunu iddia etti. Ancak bu iddialar hakkında ABD tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.
Ateşkesin çökmesinin ardından gerilim yeniden tırmandı
ABD Başkanı Donald Trump
, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 18 Haziran gecesi İran ile sağlanan ateşkesin artık geçerliliğini yitirdiğini
duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ABD ordusu İran'a
yönelik çeşitli hava saldırıları düzenledi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)
, söz konusu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik faaliyetlerine
karşılık gerçekleştirildiğini savundu.
İran ise Washington'u
ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ürdün'deki son saldırı iddiası, iki ülke arasındaki askeri gerilimin bölgesel ölçekte daha da genişlediğine işaret ediyor.