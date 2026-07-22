https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-disislerinden-abdye-nukleer-tesis-tepkisi-uluslararasi-hukuku-acikca-ihlal-ediyor-1107461311.html

İran Dışişleri'nden ABD'ye nükleer tesis tepkisi: 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor'

İran Dışişleri'nden ABD'ye nükleer tesis tepkisi: 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırı tehditlerinin uluslararası hukuk, BM Şartı ve UAEA (IAEA) kararlarını... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T14:38+0300

2026-07-22T14:38+0300

2026-07-22T14:38+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine sert tepki göstererek, Washington'un uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü.Bakanlık Sözcüsü İsmail Bağhay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren nükleer tesislerini hedef alan açıklamalarının hukuki ve diplomatik açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.'BM Şartı ve IAEA kararlarına aykırı'Bağhay, ABD'nin tekrarlanan saldırı tehditlerinin yalnızca BM Şartı'nın temel ilkelerini değil, aynı zamanda uluslararası hukuku, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu ve Genel Konferansı kararlarını ile BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını da açık biçimde ihlal ettiğini savundu.İranlı yetkili, Washington'un tutumunun uluslararası normlarla bağdaşmadığını ve bölgesel gerilimi daha da artırabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.'Bilimsel ilerlemeye karşı düşmanlık' suçlamasıİsmail Bağhay açıklamasında, ABD'nin söylemlerinin yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun İran'ın bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik daha geniş kapsamlı bir yaklaşımın göstergesi olduğunu iddia etti.Bağhay, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tehditlerinin, Washington yönetiminin ülkenin bilimsel ilerlemesine ve teknolojik gelişimine karşı "derin bir düşmanlık" beslediğini ortaya koyduğunu ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kizildeniz-icin-pes-pese-uyarilar-abd-israil-ve-suudi-baglantili-gemiler-rotayi-degistirsin-1107460546.html

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