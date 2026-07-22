https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-disislerinden-abdye-nukleer-tesis-tepkisi-uluslararasi-hukuku-acikca-ihlal-ediyor-1107461311.html
İran Dışişleri'nden ABD'ye nükleer tesis tepkisi: 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor'
İran Dışişleri'nden ABD'ye nükleer tesis tepkisi: 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor'
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırı tehditlerinin uluslararası hukuk, BM Şartı ve UAEA (IAEA) kararlarını... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T14:38+0300
2026-07-22T14:38+0300
2026-07-22T14:38+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine sert tepki göstererek, Washington'un uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü.Bakanlık Sözcüsü İsmail Bağhay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren nükleer tesislerini hedef alan açıklamalarının hukuki ve diplomatik açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.'BM Şartı ve IAEA kararlarına aykırı'Bağhay, ABD'nin tekrarlanan saldırı tehditlerinin yalnızca BM Şartı'nın temel ilkelerini değil, aynı zamanda uluslararası hukuku, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu ve Genel Konferansı kararlarını ile BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını da açık biçimde ihlal ettiğini savundu.İranlı yetkili, Washington'un tutumunun uluslararası normlarla bağdaşmadığını ve bölgesel gerilimi daha da artırabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.'Bilimsel ilerlemeye karşı düşmanlık' suçlamasıİsmail Bağhay açıklamasında, ABD'nin söylemlerinin yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun İran'ın bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik daha geniş kapsamlı bir yaklaşımın göstergesi olduğunu iddia etti.Bağhay, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tehditlerinin, Washington yönetiminin ülkenin bilimsel ilerlemesine ve teknolojik gelişimine karşı "derin bir düşmanlık" beslediğini ortaya koyduğunu ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kizildeniz-icin-pes-pese-uyarilar-abd-israil-ve-suudi-baglantili-gemiler-rotayi-degistirsin-1107460546.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), washington, i̇ran, abd, haberler, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), washington, i̇ran, abd, haberler, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran Dışişleri'nden ABD'ye nükleer tesis tepkisi: 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor'
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırı tehditlerinin uluslararası hukuk, BM Şartı ve UAEA (IAEA) kararlarını ihlal ettiğini savundu. Tahran, Washington'un söylemlerinin İran'ın bilimsel ve teknolojik gelişimini engellemeyi hedefleyen "derin bir düşmanlığı" da ortaya koyduğunu ileri sürdü.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine sert tepki göstererek, Washington'un uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü.
Bakanlık Sözcüsü İsmail Bağhay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren nükleer tesislerini hedef alan açıklamalarının hukuki ve diplomatik açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.
'BM Şartı ve IAEA kararlarına aykırı'
Bağhay, ABD'nin
tekrarlanan saldırı tehditlerinin yalnızca BM Şartı'nın temel ilkelerini
değil, aynı zamanda uluslararası hukuku
, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
Yönetim Kurulu ve Genel Konferansı kararlarını ile BM Güvenlik Konseyi'nin
ilgili kararlarını da açık biçimde ihlal ettiğini savundu.
İranlı yetkili, Washington'un
tutumunun uluslararası normlarla bağdaşmadığını ve bölgesel gerilimi daha da artırabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.
'Bilimsel ilerlemeye karşı düşmanlık' suçlaması
İsmail Bağhay açıklamasında, ABD'nin söylemlerinin yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun İran'ın
bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik daha geniş kapsamlı bir yaklaşımın göstergesi olduğunu iddia etti.
Bağhay, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tehditlerinin, Washington yönetiminin ülkenin bilimsel ilerlemesine ve teknolojik gelişimine karşı "derin bir düşmanlık" beslediğini ortaya koyduğunu ileri sürdü.