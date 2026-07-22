https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-saldiri-duyurdu-tahranda-savunma-sistemleri-devrede-1107446988.html
ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede
ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden peş peşe patlama haberleri geldi. Tahran'da hava... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T03:36+0300
2026-07-22T03:36+0300
2026-07-22T03:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
tahran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik art arda 11'inci gece saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının hemen ardından, İran'ın çeşitli eyaletlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.İran medyasında yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki birçok kent ve liman bölgesi hedef alındı.İran Devlet Televizyonu, Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde dört ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Eyalete bağlı Kunarek kentinden ve Hürmüzgan eyaletindeki Sirik, Buşehr yakınlarındaki iki ayrı bölge ve Kirmanşah eyaletinin Kangavar kenti de saldırılarda hedef alındı.Fars Haber Ajansı, Tahran'ın doğusunda konuşlu hava savunma sistemlerinin olası tehditlere karşı devreye alınarak ateş açtığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-lubnan-adimi-41-yillik-karar-degisti-1107446524.html
abd
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d525c2635f7e8aa6b76380474c05a3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden peş peşe patlama haberleri geldi. Tahran'da hava savunma sistemlerinin de devreye sokulduABD.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik art arda 11'inci gece saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının hemen ardından, İran'ın çeşitli eyaletlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.
İran medyasında yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki birçok kent ve liman bölgesi hedef alındı.
İran Devlet Televizyonu, Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde dört ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Eyalete bağlı Kunarek kentinden ve Hürmüzgan eyaletindeki Sirik, Buşehr yakınlarındaki iki ayrı bölge ve Kirmanşah eyaletinin Kangavar kenti de saldırılarda hedef alındı.
Fars Haber Ajansı, Tahran'ın doğusunda konuşlu hava savunma sistemlerinin olası tehditlere karşı devreye alınarak ateş açtığını duyurdu.