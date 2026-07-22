https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-saldiri-duyurdu-tahranda-savunma-sistemleri-devrede-1107446988.html

ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede

ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden peş peşe patlama haberleri geldi. Tahran'da hava... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T03:36+0300

2026-07-22T03:36+0300

2026-07-22T03:36+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

tahran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik art arda 11'inci gece saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının hemen ardından, İran'ın çeşitli eyaletlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.İran medyasında yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki birçok kent ve liman bölgesi hedef alındı.İran Devlet Televizyonu, Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde dört ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Eyalete bağlı Kunarek kentinden ve Hürmüzgan eyaletindeki Sirik, Buşehr yakınlarındaki iki ayrı bölge ve Kirmanşah eyaletinin Kangavar kenti de saldırılarda hedef alındı.Fars Haber Ajansı, Tahran'ın doğusunda konuşlu hava savunma sistemlerinin olası tehditlere karşı devreye alınarak ateş açtığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-lubnan-adimi-41-yillik-karar-degisti-1107446524.html

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abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)