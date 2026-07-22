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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-saldiri-duyurdu-tahranda-savunma-sistemleri-devrede-1107446988.html
ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede
ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden peş peşe patlama haberleri geldi. Tahran'da hava... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T03:36+0300
2026-07-22T03:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
tahran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik art arda 11'inci gece saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının hemen ardından, İran'ın çeşitli eyaletlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.İran medyasında yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki birçok kent ve liman bölgesi hedef alındı.İran Devlet Televizyonu, Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde dört ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Eyalete bağlı Kunarek kentinden ve Hürmüzgan eyaletindeki Sirik, Buşehr yakınlarındaki iki ayrı bölge ve Kirmanşah eyaletinin Kangavar kenti de saldırılarda hedef alındı.Fars Haber Ajansı, Tahran'ın doğusunda konuşlu hava savunma sistemlerinin olası tehditlere karşı devreye alınarak ateş açtığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-lubnan-adimi-41-yillik-karar-degisti-1107446524.html
abd
i̇ran
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abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede

03:36 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden peş peşe patlama haberleri geldi. Tahran'da hava savunma sistemlerinin de devreye sokulduABD.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik art arda 11'inci gece saldırılarının başlatıldığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının hemen ardından, İran'ın çeşitli eyaletlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.
İran medyasında yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki birçok kent ve liman bölgesi hedef alındı.
İran Devlet Televizyonu, Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde dört ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Eyalete bağlı Kunarek kentinden ve Hürmüzgan eyaletindeki Sirik, Buşehr yakınlarındaki iki ayrı bölge ve Kirmanşah eyaletinin Kangavar kenti de saldırılarda hedef alındı.
Fars Haber Ajansı, Tahran'ın doğusunda konuşlu hava savunma sistemlerinin olası tehditlere karşı devreye alınarak ateş açtığını duyurdu.
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