https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ingilterede-tartisma-yaratan-karar-100den-fazla-cinsel-suclu-tahliye-edilecek-1107452780.html
İngiltere'de tartışma yaratan karar: 100'den fazla cinsel suçlu tahliye edilecek
İngiltere'de tartışma yaratan karar: 100'den fazla cinsel suçlu tahliye edilecek
Sputnik Türkiye
İngiltere'de cezaevlerindeki kapasite krizi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Daily Star'ın haberine göre, aşırı doluluk nedeniyle eylül ayından... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T10:59+0300
2026-07-22T10:59+0300
2026-07-22T10:59+0300
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İngiltere'de cezaevlerindeki aşırı doluluk sorunu nedeniyle uygulanacak yeni tahliye planı kamuoyunda tartışma yarattı. Daily Star gazetesinin haberine göre, eylül ayından itibaren yaklaşık 2 bin 462 mahkûmun serbest bırakılması planlanırken, tahliye edilecekler arasında 100'den fazla tecavüz suçundan hüküm giymiş mahkûm da yer alacak.Haberde, kararın cezaevlerindeki kapasite krizini hafifletmek amacıyla alındığı belirtildi.Cezaevlerindeki kapasite krizi tahliyeleri hızlandırdıİngiliz basınında yer alan bilgilere göre, hükümet cezaevlerindeki doluluk oranlarının kritik seviyelere ulaşmasının ardından yeni tahliye uygulamalarını devreye soktu.Daily Star'ın aktardığına göre, eylül ayından bu yana uygulanacak program kapsamında yaklaşık 2 bin 462 hükümlü serbest bırakılacak. Bu grubun içinde 100'den fazla cinsel saldırı ve tecavüz suçundan hüküm giymiş mahkûmun da bulunduğu iddia edildi.Kararın, kamu güvenliği açısından yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.Daha önce de binlerce mahkûm erken tahliye edilmiştiCezaevlerindeki doluluk sorunu İngiltere'de yeni değil.The Sun gazetesi, ocak ayında yayımladığı haberinde, İngiliz yetkililerin geçen yıl başlatılan acil cezaevi kapasite programı kapsamında 48 bin 900 mahkûmu erken tahliye ettiğini öne sürmüştü.Söz konusu uygulamada hükümlüler, cezalarının yaklaşık yüzde 40'ını tamamladıktan sonra şartlı olarak serbest bırakılmıştı.Yanlış tahliyeler de gündeme gelmiştiİngiltere Adalet Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, İngiltere ve Galler'de her yıl 100'den fazla mahkûmun yanlışlıkla serbest bırakıldığını kabul etmişti.Son tahliye planı ise hem cezaevi sisteminin kapasite sorununu hem de kamu güvenliği ve adalet politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/her-10-gunde-2-bin-yeni-sac-koku-reklamina-reklam-kurulu-mudahale-etti-firmaya-ceza-kesildi-1107450365.html
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daily star, muhafazakar parti (i̇ngiltere), galler, haberler
daily star, muhafazakar parti (i̇ngiltere), galler, haberler
İngiltere'de tartışma yaratan karar: 100'den fazla cinsel suçlu tahliye edilecek
İngiltere'de cezaevlerindeki kapasite krizi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Daily Star'ın haberine göre, aşırı doluluk nedeniyle eylül ayından itibaren yaklaşık 2 bin 462 mahkûm tahliye edilirken, bunların arasında 100'den fazla cinsel suçtan hüküm giymiş kişinin de bulunacağı öne sürüldü.
İngiltere'de cezaevlerindeki aşırı doluluk sorunu nedeniyle uygulanacak yeni tahliye planı kamuoyunda tartışma yarattı. Daily Star gazetesinin haberine göre, eylül ayından itibaren yaklaşık 2 bin 462 mahkûmun serbest bırakılması planlanırken, tahliye edilecekler arasında 100'den fazla tecavüz suçundan hüküm giymiş mahkûm da yer alacak.
Haberde, kararın cezaevlerindeki kapasite krizini hafifletmek amacıyla alındığı belirtildi.
Cezaevlerindeki kapasite krizi tahliyeleri hızlandırdı
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, hükümet cezaevlerindeki doluluk oranlarının kritik seviyelere ulaşmasının ardından yeni tahliye uygulamalarını devreye soktu.
Daily Star'ın
aktardığına göre, eylül ayından bu yana uygulanacak program kapsamında yaklaşık 2 bin 462 hükümlü
serbest bırakılacak. Bu grubun içinde 100'den fazla cinsel saldırı ve tecavüz suçundan hüküm giymiş mahkûmun
da bulunduğu iddia edildi.
Kararın, kamu güvenliği açısından yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.
Daha önce de binlerce mahkûm erken tahliye edilmişti
Cezaevlerindeki doluluk sorunu İngiltere'de
yeni değil.
The Sun gazetesi, ocak ayında yayımladığı haberinde, İngiliz yetkililerin geçen yıl başlatılan acil cezaevi kapasite programı kapsamında 48 bin 900 mahkûmu erken tahliye ettiğini öne sürmüştü.
Söz konusu uygulamada hükümlüler, cezalarının yaklaşık yüzde 40'ını tamamladıktan sonra şartlı olarak serbest bırakılmıştı.
Yanlış tahliyeler de gündeme gelmişti
İngiltere Adalet Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, İngiltere ve Galler'de her yıl 100'den fazla mahkûmun yanlışlıkla serbest bırakıldığını
kabul etmişti.
Son tahliye planı ise hem cezaevi sisteminin kapasite sorununu hem de kamu güvenliği ve adalet politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı.