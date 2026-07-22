Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hollandada-iki-tramvay-kafa-kafaya-carpisti-15-yarali--1107466615.html
Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde sabah saatlerinde iki tramvay Erasmus Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Ayrıntılar ve olay yerinden görüntüler haberde...
2026-07-22T17:43+0300
2026-07-22T17:43+0300
dünya
rotterdam
tramvay
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107466459_0:17:936:544_1920x0_80_0_0_cf60e7f61c9aec090b651db7dcd3d2bc.png
Olay yerel saatle 11.10 sıralarında meydana geldi. İkonik Erasmus Köprüsü trafiğe kapatıldı. Ajanslara yansıyan görüntülerde hareket halindeki bir tramvayın duran diğerine çarptığı görülüyor.Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesi yetkilileri, hastaneye kaldırılan yedi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleriyle hava ambulansı olay yerine sevk edildi. Diğer yaralılara olay yerinde müdahale edildi.Kazanın nedeni araştırılıyorKazanın nedeni araştırılıyor. Rotterdam tramvaylarını işleten RET şirketi, görüntüleri gördüklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek “Tüm dikkatimiz mağdurlar, personel ve yolcular üzerinde” açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/godzilla-vs-kong-oyuncusu-kaylee-hottle-18-yasinda-hayatini-kaybetti-1107442598.html
rotterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107466459_95:0:842:560_1920x0_80_0_0_9a9974c5e03fd5c7f1f596f79d4e27b4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rotterdam, tramvay, kaza
rotterdam, tramvay, kaza

Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

17:43 22.07.2026
Hollanda'nın Rotterdam kentinde tramvay kazası
Hollanda'nın Rotterdam kentinde tramvay kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
Abone ol
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde sabah saatlerinde iki tramvay Erasmus Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.
Olay yerel saatle 11.10 sıralarında meydana geldi. İkonik Erasmus Köprüsü trafiğe kapatıldı. Ajanslara yansıyan görüntülerde hareket halindeki bir tramvayın duran diğerine çarptığı görülüyor.
Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesi yetkilileri, hastaneye kaldırılan yedi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleriyle hava ambulansı olay yerine sevk edildi. Diğer yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kazanın nedeni araştırılıyor. Rotterdam tramvaylarını işleten RET şirketi, görüntüleri gördüklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek “Tüm dikkatimiz mağdurlar, personel ve yolcular üzerinde” açıklaması yaptı.
Kaylee Hottle - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
DÜNYA
‘Godzilla vs. Kong’ oyuncusu Kaylee Hottle 18 yaşında hayatını kaybetti
Dün, 20:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала