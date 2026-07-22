https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hollandada-iki-tramvay-kafa-kafaya-carpisti-15-yarali--1107466615.html
Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde sabah saatlerinde iki tramvay Erasmus Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Ayrıntılar ve olay yerinden görüntüler haberde...
2026-07-22T17:43+0300
2026-07-22T17:43+0300
2026-07-22T17:43+0300
dünya
rotterdam
tramvay
kaza
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Olay yerel saatle 11.10 sıralarında meydana geldi. İkonik Erasmus Köprüsü trafiğe kapatıldı. Ajanslara yansıyan görüntülerde hareket halindeki bir tramvayın duran diğerine çarptığı görülüyor.Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesi yetkilileri, hastaneye kaldırılan yedi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleriyle hava ambulansı olay yerine sevk edildi. Diğer yaralılara olay yerinde müdahale edildi.Kazanın nedeni araştırılıyorKazanın nedeni araştırılıyor. Rotterdam tramvaylarını işleten RET şirketi, görüntüleri gördüklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek “Tüm dikkatimiz mağdurlar, personel ve yolcular üzerinde” açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/godzilla-vs-kong-oyuncusu-kaylee-hottle-18-yasinda-hayatini-kaybetti-1107442598.html
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rotterdam, tramvay, kaza
Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde sabah saatlerinde iki tramvay Erasmus Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.
Olay yerel saatle 11.10 sıralarında meydana geldi. İkonik Erasmus Köprüsü trafiğe kapatıldı. Ajanslara yansıyan görüntülerde hareket halindeki bir tramvayın duran diğerine çarptığı görülüyor.
Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesi yetkilileri, hastaneye kaldırılan yedi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleriyle hava ambulansı olay yerine sevk edildi. Diğer yaralılara olay yerinde müdahale edildi.
Kazanın nedeni araştırılıyor
Kazanın nedeni araştırılıyor. Rotterdam tramvaylarını işleten RET şirketi, görüntüleri gördüklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek “Tüm dikkatimiz mağdurlar, personel ve yolcular üzerinde” açıklaması yaptı.