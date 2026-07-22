https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hollandada-iki-tramvay-kafa-kafaya-carpisti-15-yarali--1107466615.html

Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

Hollanda'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

Sputnik Türkiye

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde sabah saatlerinde iki tramvay Erasmus Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Ayrıntılar ve olay yerinden görüntüler haberde...

2026-07-22T17:43+0300

2026-07-22T17:43+0300

2026-07-22T17:43+0300

dünya

rotterdam

tramvay

kaza

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Olay yerel saatle 11.10 sıralarında meydana geldi. İkonik Erasmus Köprüsü trafiğe kapatıldı. Ajanslara yansıyan görüntülerde hareket halindeki bir tramvayın duran diğerine çarptığı görülüyor.Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesi yetkilileri, hastaneye kaldırılan yedi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleriyle hava ambulansı olay yerine sevk edildi. Diğer yaralılara olay yerinde müdahale edildi.Kazanın nedeni araştırılıyorKazanın nedeni araştırılıyor. Rotterdam tramvaylarını işleten RET şirketi, görüntüleri gördüklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek “Tüm dikkatimiz mağdurlar, personel ve yolcular üzerinde” açıklaması yaptı.

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rotterdam, tramvay, kaza