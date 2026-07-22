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Hitler'in doğduğu ev polis karakoluna dönüştürüldü
Hitler'in doğduğu ev polis karakoluna dönüştürüldü
Sputnik Türkiye
Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu evi neo-Naziler için bir ziyaret noktasına dönüşmesini önlemek amacıyla polis karakoluna çevirdi. Yaklaşık 20 milyon eurdya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T17:48+0300
2026-07-22T17:48+0300
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avrupa
adolf hitler
braunau am inn
polis
karakol
avusturya
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Avusturya'nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından polis karakolu olarak kullanılmaya başlandı. Hükümet, bu değişiklikle binanın neo-Naziler için sembolik bir buluşma noktası olmasının önüne geçmeyi hedefledi. Ancak karar, kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi.Karar tartışmaları sona erdirmediAvusturya hükümeti, binayı 2017 yılında satın aldı. 2019'da açıklanan dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 20 milyon euro oldu.Binada artık bölge ve yerel polis birimleri görev yapacak.Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in de katıldığı açılış törenini yaklaşık 100 kişi izledi.Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Dairesi Başkanı Stephan Mlczoch, binanın yeniden düzenlenmesindeki amacın "Adolf Hitler ile kurulabilecek her türlü bağı ortadan kaldırmak ve binayı etrafındaki gizemden arındırmak" olduğunu söyledi.Buna karşın bazı eleştirmenler, binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını savundu.Öte yandan Johannes Waidbacher, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Genel olarak Braunau halkının bu kararı kabul ettiğini ve bununla yaşayabildiğini düşünüyorum." dedi.Binanın önünde, Mauthausen Toplama Kampı'ndan getirilen ve üzerinde "Bir daha asla faşizm" yazan anıt taş yerinde bırakılırken, binaya 'Polis' tabelası eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/daniel-ortega-kimdir-nikaragua-devlet-baskani-daniel-ortega-kac-yasinda-nereli-1107457427.html
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avrupa, adolf hitler, braunau am inn, polis, karakol, avusturya
avrupa, adolf hitler, braunau am inn, polis, karakol, avusturya

Hitler'in doğduğu ev polis karakoluna dönüştürüldü

17:48 22.07.2026
© AP Photo / Matthias SchraderAdolf Hitler'in doğduğu ev polis karakolu yapıldı.
Adolf Hitler'in doğduğu ev polis karakolu yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
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Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu evi neo-Naziler için bir ziyaret noktasına dönüşmesini önlemek amacıyla polis karakoluna çevirdi. Yaklaşık 20 milyon eurdya mal olan dönüşümün ardından bina resmen hizmete açıldı.
Avusturya'nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından polis karakolu olarak kullanılmaya başlandı.
Hükümet, bu değişiklikle binanın neo-Naziler için sembolik bir buluşma noktası olmasının önüne geçmeyi hedefledi. Ancak karar, kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Karar tartışmaları sona erdirmedi

Avusturya hükümeti, binayı 2017 yılında satın aldı. 2019'da açıklanan dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 20 milyon euro oldu.
Binada artık bölge ve yerel polis birimleri görev yapacak.
Açılış töreninde konuşan Braunau am Inn Belediye Başkanı Johannes Waidbacher, "Yerel toplumun tarihiyle yüzleştiğini ve sorumluluk üstlendiğini göstermesini umuyorum" dedi.
Waidbacher ayrıca, "Bugün polis karakolunun açılmasıyla birlikte bu tartışmanın netlik kazandığına ve Braunau halkı için bir miktar huzur sağladığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in de katıldığı açılış törenini yaklaşık 100 kişi izledi.
© AP Photo / Matthias SchraderAdolf Hitler'in doğduğu ev polis karakolu yapıldı.
Adolf Hitler'in doğduğu ev polis karakolu yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
Adolf Hitler'in doğduğu ev polis karakolu yapıldı.
© AP Photo / Matthias Schrader
Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Dairesi Başkanı Stephan Mlczoch, binanın yeniden düzenlenmesindeki amacın "Adolf Hitler ile kurulabilecek her türlü bağı ortadan kaldırmak ve binayı etrafındaki gizemden arındırmak" olduğunu söyledi.
Buna karşın bazı eleştirmenler, binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını savundu.
Mauthausen Komitesi ve Irkçılık ile Aşırı Sağ Karşıtı Ağ üyesi Robert Eiter, "Dünya tarihin en büyük kitlesel katilinin nerede doğduğunu unutmayacak. Braunau'ya yapılan neo-Nazi ziyaretleri azalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Johannes Waidbacher, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Genel olarak Braunau halkının bu kararı kabul ettiğini ve bununla yaşayabildiğini düşünüyorum." dedi.
Binanın önünde, Mauthausen Toplama Kampı'ndan getirilen ve üzerinde "Bir daha asla faşizm" yazan anıt taş yerinde bırakılırken, binaya 'Polis' tabelası eklendi.
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