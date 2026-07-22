https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hitlerin-dogdugu-ev-polis-karakoluna-donusturuldu-1107465662.html

Hitler'in doğduğu ev polis karakoluna dönüştürüldü

Hitler'in doğduğu ev polis karakoluna dönüştürüldü

Sputnik Türkiye

Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu evi neo-Naziler için bir ziyaret noktasına dönüşmesini önlemek amacıyla polis karakoluna çevirdi. Yaklaşık 20 milyon eurdya... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T17:48+0300

2026-07-22T17:48+0300

2026-07-22T17:48+0300

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braunau am inn

polis

karakol

avusturya

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Avusturya'nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından polis karakolu olarak kullanılmaya başlandı. Hükümet, bu değişiklikle binanın neo-Naziler için sembolik bir buluşma noktası olmasının önüne geçmeyi hedefledi. Ancak karar, kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi.Karar tartışmaları sona erdirmediAvusturya hükümeti, binayı 2017 yılında satın aldı. 2019'da açıklanan dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 20 milyon euro oldu.Binada artık bölge ve yerel polis birimleri görev yapacak.Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in de katıldığı açılış törenini yaklaşık 100 kişi izledi.Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Dairesi Başkanı Stephan Mlczoch, binanın yeniden düzenlenmesindeki amacın "Adolf Hitler ile kurulabilecek her türlü bağı ortadan kaldırmak ve binayı etrafındaki gizemden arındırmak" olduğunu söyledi.Buna karşın bazı eleştirmenler, binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını savundu.Öte yandan Johannes Waidbacher, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Genel olarak Braunau halkının bu kararı kabul ettiğini ve bununla yaşayabildiğini düşünüyorum." dedi.Binanın önünde, Mauthausen Toplama Kampı'ndan getirilen ve üzerinde "Bir daha asla faşizm" yazan anıt taş yerinde bırakılırken, binaya 'Polis' tabelası eklendi.

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avrupa, adolf hitler, braunau am inn, polis, karakol, avusturya