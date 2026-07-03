https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rekabet-kurulundan-unlu-sekerleme-firmasina-gecici-tedbir-karari-1106982281.html
Rekabet Kurulundan ünlü şekerleme firmasına geçici tedbir kararı
Rekabet Kurulundan ünlü şekerleme firmasına geçici tedbir kararı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T16:23+0300
2026-07-03T16:23+0300
2026-07-03T16:23+0300
türki̇ye
türkiye
rekabet kurulu
haribo şekerleme
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Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı geldi.Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, Haribo hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirkete yönelik geçici tedbir uygulanması kararı aldığı bildirildi.Yumuşak şeker pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların telafi edilemeyecek nitelikte muhtemel zararlarını önlemek amacıyla bu kararın alındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:Açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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türkiye, rekabet kurulu, haribo şekerleme
türkiye, rekabet kurulu, haribo şekerleme
Rekabet Kurulundan ünlü şekerleme firmasına geçici tedbir kararı
Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.
Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı geldi.
Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, Haribo hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirkete yönelik geçici tedbir uygulanması kararı aldığı bildirildi.
Yumuşak şeker pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların telafi edilemeyecek nitelikte muhtemel zararlarını önlemek amacıyla bu kararın alındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:
"Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanmaya başlanmak ve bu sürenin sonunda Kurula tevsik edilmek üzere nihai karar verilinceye kadar, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında yer alan tüm Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde olmak koşuluyla, stant hacminin yüzde 30'una tekabül eden alanın 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır.' ibaresini içeren bir etiketle birlikte ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde bahse konu kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin Kuruma tevsik edilmesine, aksi durumda Haribo'ya idari para cezası uygulanmasına hükmedildi."
Açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.