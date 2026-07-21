https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/londrada-bir-halk-otobusunde-camasir-torbasinin-icine-konup-terk-edilmis-maymun-bulundu-1107427328.html

Londra'da bir halk otobüsünde çamaşır torbasının içine konup terk edilmiş maymun bulundu

Londra'da bir halk otobüsünde çamaşır torbasının içine konup terk edilmiş maymun bulundu

Sputnik Türkiye

Londra'da bir belediye otobüsünde çamaşır torbasının içine saklanmış halde terk edilen marmoset maymunu, otobüs şoförünün dikkati sayesinde kurtarıldı. Hayvan... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T14:04+0300

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeybatısında, bir belediye otobüsünde çamaşır torbasının içinde terk edilmiş halde bulunan bir marmoset maymunu, hayvan hakları görevlileri tarafından kurtarıldı.Hayvan refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu RSPCA tarafından yapılan açıklamaya göre, dişi maymun geçen cuma günü Kensal Rise bölgesine gelen otobüste görev yapan şoför tarafından fark edildi.Şoför fark ettiOlay, bebek arabasıyla otobüse binen bir yolcunun bagaj bölümünü kapatan çantanın kaldırılmasını istemesiyle ortaya çıktı. Şoför, çamaşır torbasını kenara çektiği sırada içeriden sesler gelmeye başladı.RSPCA ekipleri, maymunun küçük metal bir kuş kafesine kapatıldığını ve kareli plastik bir çamaşır torbasına sarıldığını belirtti. Kafeste yalnızca bir parça elma bulunduğu, hayvanın ise susuz kaldığı ve yoğun stres yaşadığı ifade edildi.'Oyster' adı verildiKurtarılan marmoset maymununa, Londra'nın toplu taşıma kartından esinlenilerek "Oyster" adı verildi.Veteriner kontrolünden geçirilen Oyster'ın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Daha sonra erkek bir marmosetle birlikte yaşayacağı bir barınağa nakledildi.

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