Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hac-kurasi-bugun-cekiliyor-e-devlet-sorgulama-ve-kayit-takvimi-detaylari-belli-oldu-1107450902.html
Hac kurası bugün çekiliyor: e-Devlet sorgulama ve kayıt takvimi detayları belli oldu
Hac kurası bugün çekiliyor: e-Devlet sorgulama ve kayıt takvimi detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
2027 hac kurası için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişine 1 milyon 878 bin 46 kişi... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T10:07+0300
2026-07-22T10:07+0300
türki̇ye
diyanet i̇şleri başkanlığı
hac
hac kura çekimi
hac organizasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085155410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_393ed6d35304bed22c653422b70ae437.jpg
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2027 hac kurası, bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. 2027 hac organizasyonu kapsamında yapılan kura çekilişiyle, kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak adaylar belirlenecek.Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 30 Haziran'da tamamlanmasının ardından, kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kura heyecanı yaşayacak.Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı verildiSuudi Arabistan, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis etti. Kurada ismi çıkan adaylar, bu kontenjan kapsamında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.Hac kura sonuçları e-Devlet'ten sorgulanabilecekHacı adayları, kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından hac kura sonuçları, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Sonuçlar ayrıca adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla da bildirilecek.Kesin kayıt tarihleri belli olduKurada hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Yetkililer, kayıt sürecinin belirtilen tarihler arasında eksiksiz tamamlanması gerektiğini belirtiyor.Hacı adaylarının gidiş ve dönüş takvimi açıklandı2027 hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/suudi-arabistanda-mahsur-kalmisti-ali-baybas-turkiyeye-getirildi-1107178223.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085155410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbca14cfb83b1166537573907a0b32e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyanet i̇şleri başkanlığı, hac, hac kura çekimi, hac organizasyonu
diyanet i̇şleri başkanlığı, hac, hac kura çekimi, hac organizasyonu

Hac kurası bugün çekiliyor: e-Devlet sorgulama ve kayıt takvimi detayları belli oldu

10:07 22.07.2026
© AA / Issam RimawiMekke
Mekke - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA / Issam Rimawi
Abone ol
2027 hac kurası için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişine 1 milyon 878 bin 46 kişi katılacak. Hac kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Türkiye'ye bu yıl 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı ayrıldı.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2027 hac kurası, bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. 2027 hac organizasyonu kapsamında yapılan kura çekilişiyle, kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak adaylar belirlenecek.
Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 30 Haziran'da tamamlanmasının ardından, kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kura heyecanı yaşayacak.
© AA / Ali AtmacaHacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
© AA / Ali Atmaca

Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı verildi

Suudi Arabistan, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis etti. Kurada ismi çıkan adaylar, bu kontenjan kapsamında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

Hac kura sonuçları e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Hacı adayları, kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından hac kura sonuçları, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Sonuçlar ayrıca adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla da bildirilecek.
© AA / Ali AtmacaHacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
© AA / Ali Atmaca

Kesin kayıt tarihleri belli oldu

Kurada hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Yetkililer, kayıt sürecinin belirtilen tarihler arasında eksiksiz tamamlanması gerektiğini belirtiyor.

Hacı adaylarının gidiş ve dönüş takvimi açıklandı

2027 hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
Suudi Arabistan'dan çıkması engellenen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi
10 Temmuz, 23:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала