https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hac-kurasi-bugun-cekiliyor-e-devlet-sorgulama-ve-kayit-takvimi-detaylari-belli-oldu-1107450902.html

Hac kurası bugün çekiliyor: e-Devlet sorgulama ve kayıt takvimi detayları belli oldu

Hac kurası bugün çekiliyor: e-Devlet sorgulama ve kayıt takvimi detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

2027 hac kurası için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişine 1 milyon 878 bin 46 kişi... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T10:07+0300

2026-07-22T10:07+0300

2026-07-22T10:07+0300

türki̇ye

diyanet i̇şleri başkanlığı

hac

hac kura çekimi

hac organizasyonu

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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2027 hac kurası, bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. 2027 hac organizasyonu kapsamında yapılan kura çekilişiyle, kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak adaylar belirlenecek.Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 30 Haziran'da tamamlanmasının ardından, kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kura heyecanı yaşayacak.Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı verildiSuudi Arabistan, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis etti. Kurada ismi çıkan adaylar, bu kontenjan kapsamında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.Hac kura sonuçları e-Devlet'ten sorgulanabilecekHacı adayları, kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından hac kura sonuçları, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Sonuçlar ayrıca adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla da bildirilecek.Kesin kayıt tarihleri belli olduKurada hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Yetkililer, kayıt sürecinin belirtilen tarihler arasında eksiksiz tamamlanması gerektiğini belirtiyor.Hacı adaylarının gidiş ve dönüş takvimi açıklandı2027 hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

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