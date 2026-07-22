https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/etiyopyada-milyonlarca-dolarlik-insan-kacakciligi-yapan-cetenin-lideri-yakalandi-1107451599.html
Etiyopya'da milyonlarca dolarlık insan kaçakçılığı yapan çetenin lideri yakalandı
Etiyopya'da milyonlarca dolarlık insan kaçakçılığı yapan çetenin lideri yakalandı
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Batı basınında yer alan haberlere göre Etiyopya polisi, milyonlarca dolarlık uluslararası insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu öne sürülen Muhammed... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Batı basınında yer alan haberlere göre Etiyopya polisi, milyonlarca dolarlık uluslararası insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu iddia edilen Muhammed Tahir'i (Wordi) düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda Tahir ile birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.İddialara göre şebeke, 40 binden fazla Etiyopyalı göçmeni Cibuti ve Yemen üzerinden yasa dışı yollarla Suudi Arabistan'a gönderdi.Yetkililer, şebekenin bu yöntemlerle mağdurlardan toplam 1 milyar Etiyopya birrinden (yaklaşık 6,1 milyon dolar) fazla para topladığını öne sürdü.Soruşturma sürüyorEtiyopya Federal Polisi, tanık ifadeleri ve belgelerle hazırlanan soruşturma dosyasının Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.Muhammed Tahir ve diğer şüpheliler henüz mahkemeye çıkarılmazken, haklarındaki suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yetkililer ise soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/endonezya-mahkemesi-34-bebegin-kacakciligini-yaptiklari-gerekcesiyle-19-kisiyi-suclu-buldu-1107424052.html
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Etiyopya'da milyonlarca dolarlık insan kaçakçılığı yapan çetenin lideri yakalandı
Batı basınında yer alan haberlere göre Etiyopya polisi, milyonlarca dolarlık uluslararası insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu öne sürülen Muhammed Tahir'i (Wordi) ve 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Batı basınında yer alan haberlere göre Etiyopya polisi, milyonlarca dolarlık uluslararası insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu iddia edilen Muhammed Tahir'i (Wordi) düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda Tahir ile birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
İddialara göre şebeke, 40 binden fazla Etiyopyalı göçmeni Cibuti ve Yemen üzerinden yasa dışı yollarla Suudi Arabistan'a gönderdi.
Yetkililer, şebekenin bu yöntemlerle mağdurlardan toplam 1 milyar Etiyopya birrinden (yaklaşık 6,1 milyon dolar) fazla para topladığını öne sürdü.
Etiyopya Federal Polisi, tanık ifadeleri ve belgelerle hazırlanan soruşturma dosyasının Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Muhammed Tahir ve diğer şüpheliler henüz mahkemeye çıkarılmazken, haklarındaki suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yetkililer ise soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.