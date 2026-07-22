https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/etiyopyada-milyonlarca-dolarlik-insan-kacakciligi-yapan-cetenin-lideri-yakalandi-1107451599.html

Etiyopya'da milyonlarca dolarlık insan kaçakçılığı yapan çetenin lideri yakalandı

Etiyopya'da milyonlarca dolarlık insan kaçakçılığı yapan çetenin lideri yakalandı

Sputnik Türkiye

Batı basınında yer alan haberlere göre Etiyopya polisi, milyonlarca dolarlık uluslararası insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu öne sürülen Muhammed... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T11:17+0300

2026-07-22T11:17+0300

2026-07-22T11:17+0300

dünya

etiyopya

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Batı basınında yer alan haberlere göre Etiyopya polisi, milyonlarca dolarlık uluslararası insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu iddia edilen Muhammed Tahir'i (Wordi) düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda Tahir ile birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.İddialara göre şebeke, 40 binden fazla Etiyopyalı göçmeni Cibuti ve Yemen üzerinden yasa dışı yollarla Suudi Arabistan'a gönderdi.Yetkililer, şebekenin bu yöntemlerle mağdurlardan toplam 1 milyar Etiyopya birrinden (yaklaşık 6,1 milyon dolar) fazla para topladığını öne sürdü.Soruşturma sürüyorEtiyopya Federal Polisi, tanık ifadeleri ve belgelerle hazırlanan soruşturma dosyasının Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.Muhammed Tahir ve diğer şüpheliler henüz mahkemeye çıkarılmazken, haklarındaki suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yetkililer ise soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/endonezya-mahkemesi-34-bebegin-kacakciligini-yaptiklari-gerekcesiyle-19-kisiyi-suclu-buldu-1107424052.html

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