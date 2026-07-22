https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bakanliktan-ailelere-uyari-geldi-cocuklari-etkiliyor-yasaklandi-1107457253.html

Bakanlıktan ailelere uyarı geldi: Çocukları etkileyen kalemtıraş yasaklandı

Bakanlıktan ailelere uyarı geldi: Çocukları etkileyen kalemtıraş yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:53+0300

2026-07-22T12:53+0300

2026-07-22T12:53+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün

çocuk

yasak

zararlı içerik

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini sürdürüyor.Kalemtıraşta tehlikeli maddeYapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi.Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.Özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.

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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, çocuk, yasak, zararlı içerik