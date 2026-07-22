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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bakanliktan-ailelere-uyari-geldi-cocuklari-etkiliyor-yasaklandi-1107457253.html
Bakanlıktan ailelere uyarı geldi: Çocukları etkileyen kalemtıraş yasaklandı
Bakanlıktan ailelere uyarı geldi: Çocukları etkileyen kalemtıraş yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T12:53+0300
2026-07-22T12:53+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün
çocuk
yasak
zararlı içerik
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini sürdürüyor.Kalemtıraşta tehlikeli maddeYapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi.Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.Özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, çocuk, yasak, zararlı içerik
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, çocuk, yasak, zararlı içerik

Bakanlıktan ailelere uyarı geldi: Çocukları etkileyen kalemtıraş yasaklandı

12:53 22.07.2026
Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti.
Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini sürdürüyor.

Kalemtıraşta tehlikeli madde

Yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi.
Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.
Özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.
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