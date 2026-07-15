https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cankaya-belediye-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-gizli-tanik-beyanlarini-kabul-etmedi-ihalede-1107276769.html

Çankaya Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı: Gizli tanık beyanlarını kabul etmedi, 'ihalede kamu yararı var' dedi

Çankaya Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı: Gizli tanık beyanlarını kabul etmedi, 'ihalede kamu yararı var' dedi

Sputnik Türkiye

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T16:43+0300

2026-07-15T16:43+0300

2026-07-15T16:43+0300

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hüseyin can güner

çankaya

çankaya belediyesi

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İçişleri Bakanlığınca, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı.Çankaya Belediye başkanı neden görevinden uzaklaştırıldı?Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile bugün tutuklandığına değinilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.Gece saatlerinde tutuklanmıştıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.Hüseyin Can Güner ifadesinde ne dedi?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet ve savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Güner, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin soruları cevapladı.Güner, ifade tutanağında, görev yaptığı süre boyunca görev sorumluluğu itibariyle ihale ve alım işlemlerini kendisinin belirlemediğini, bu süreçlerin ilgili müdürlüklerin hazırlığının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından yürütüldüğünü, ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.'Yönlendirmede bulunmadım'Temizlik işleri hizmet alımına yönelik pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleler ve bu ihalelere davet edilen şirketlerle iletişimin olmadığını savunan Güner, söz konusu ihale süreçlerinde herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını, kimseden talimat almadığını ve kimseye de talimat vermediğini savundu.Güner, yasada asgari 3 firma davet edilmesinin şart koşulduğunu, ilgili ihalede ise öngörülen sayının iki katı firmanın davet edildiğini dile getirdi.'Altınlar eşimin gün altınları'Belediyede yaklaşık 5 bin personelin çalıştığını hatırlatarak, alt kadrodaki tüm çalışanları ve firmalarla olan bağlantılarını bilmesinin mümkün olmadığını öne süren Güner, ele geçirilen 100 bin lira nakit para ile gram altınların eşinin "gün altınları" ve kendilerine ait şahsi birikimler olduğunu beyan etti.Güner, makam odasında kullanılan bilgisayar dışındaki diğer cihazların geçmişte avukatlık yaptığı döneme veya sunum salonuna ait olduğunu söyledi.İhale yetkilisi Ali Yalçın'ın görevden alınarak yerine Bora Özel'in getirilmesi yönündeki soruları yanıtlayan Güner, personel yer değişikliklerinin müdürlüklerin iç işleyişi olduğunu, memur kadrosundakilerle ilgili son imzanın yasa gereği kendisine geldiğini ve bunun özel bir sebebi olmadığını savundu.Şikayetçi firmanın kazandığı ihalenin rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edilmesine değinen Güner, kırım oranının çok düşük olduğunu, Kamu İhale Kurumu'nun da aynı ihaleyi iptal ettiğini ve bu kararların Danıştay tarafından kesin olarak hukuka uygun bulunduğunu belirtti.'Kamu zararı oluşmadı, 4-5 milyon lira kamu yararı oluştu'Güner ayrıca, iptal edilen ihaleden sonra yapılan geçici ve açık ihalelerin çok daha düşük bedellerle sonuçlandığını, böylece kamu zararı oluşmadığı gibi aksine aylık 4-5 milyon lira kamu yararı sağlandığını vurguladı.Güner, üzerine kayıtlı mal varlığı ve geçimini nasıl sağladığı sorusuna ilişkin ise şöyle cevap verdi:Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtları ve sosyal medya yazışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Güner, 2022 yılına ait HTS kayıtlarında şüphelilerden Ferit Onuş ile aynı baz istasyonundan sinyal alındığının tespit edilmesine ilişkin, söz konusu tarihte belediye başkanı olmadığını, adaylığının dahi bulunmadığını ve Ferit Onuş'u tanımadığını ifade etti.Sosyal medya üzerinden Özel Kalem Müdürlüğü ve ruhsat işlemlerine ilişkin paylaşılan yazışma ekran görüntülerine dair ise bunların üçüncü kişiler arasında geçen yazışmalar olduğunu, kendisiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Güner, yazışmalarda adı geçen Sadık Can'ın da bu iddialar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Güner, dosyada kendisine yönelik somut bir isnat bulunmadığını savundu ve serbest bırakılmasını talep etti.Savcılıktaki ifadesiGüner'in cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilmesi üzerine avukatlık yapmayı bıraktığını, belediyedeki işlerle ilgili olarak özellikle ihale konularıyla tek tek ilgilenmesinin mümkün olmadığını ve bu durumdan sorumlu olmadığını belirtti.'Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum'Dosya kapsamına alınan gizli tanık beyanına ilişkin ise Güner, "Emre Doğan isimli şahıs partiden arkadaşımdır. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisiyle samimiyetim bu şekildedir. Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Emre Doğan'ın bahsedildiği üzere belediyemizde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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çankaya belediyesi

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hüseyin can güner, çankaya, çankaya belediyesi