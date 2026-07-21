https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/endonezya-mahkemesi-34-bebegin-kacakciligini-yaptiklari-gerekcesiyle-19-kisiyi-suclu-buldu-1107424052.html

Endonezya mahkemesi 34 bebeğin kaçakçılığını yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiyi suçlu buldu

Endonezya mahkemesi 34 bebeğin kaçakçılığını yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiyi suçlu buldu

Sputnik Türkiye

Endonezya'da mahkeme, en az 34 bebeği yasa dışı yollarla temin ederek Endonezya ve Singapur'da evlat edinme adı altında satan organize suç örgütüne yönelik... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:12+0300

2026-07-21T13:12+0300

2026-07-21T13:12+0300

dünya

endonezya

singapur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:16:2650:1507_1920x0_80_0_0_c849260b86aed5dd34840cb8be5dfbb2.png

Endonezya'da görülen bebek kaçakçılığı davasında mahkeme, yasa dışı yollarla en az 34 bebeğin satılmasına ilişkin yargılanan 19 sanığı suçlu buldu.Mahkeme, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen 70 yaşındaki Lie Siu Luan'ı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer 18 sanık ise suç örgütündeki rollerine göre 3 ila 6,5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. Sanıklardan en az birinin kararı temyize götüreceği belirtildi.Bebekler Endonezya ve Singapur'a satıldıMahkeme kayıtlarına göre suç örgütü, 2023-2025 yılları arasında Batı Cava'da yasa dışı yollarla temin ettiği bebekleri, sahte evlat edinme işlemleriyle Endonezya'daki ailelerin yanı sıra Singapur'daki çiftlere de sattı.Soruşturma kapsamında en az 34 bebeğin kaçakçılık ağına dahil edildiği belirlenirken, bunlardan 12'sinin Singapur'da bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.Savcılığa göre Lie Siu Luan, bebeklerin temin edilmesi, sahte belgelerin hazırlanması ve satış organizasyonunun yürütülmesinde merkezi rol oynadı. Diğer sanıklar ise bebeklerin bakımını üstlenmek, aracılık yapmak ve bazı durumlarda çocukların biyolojik anneleri gibi davranarak resmi işlemleri yürütmekle suçlandı.Kurtarılan bebekler devlet korumasındaEndonezya Sosyal İşler Bakanlığı'nın uygulamalarına göre kurtarılan bebekler, hukuki durumlarının belirlenmesi ve kendileri için en uygun bakım modelinin oluşturulması amacıyla değerlendirme ve rehabilitasyon sürecinden geçiriliyor.Yetkililer, çocukların biyolojik ailelerine güvenli şekilde dönebilmelerinin mümkün olup olmadığını inceliyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk koruma mevzuatı kapsamında alternatif bakım modelleri değerlendiriliyor. Şu anda kurtarılan sekiz bebeğin Batı Cava'daki bir çocuk bakım merkezinde devlet koruması altında olduğu bildirildi.Singapur'da evlat edinme sistemi tartışılıyorDava, Singapur'da da geniş yankı uyandırdı. Kaçırıldığı öne sürülen bebeklerden en az 12'sinin bu ülkede bulunmasının ardından milletvekilleri, yurt dışından gerçekleştirilen evlat edinme süreçlerinde uygulanan denetim mekanizmalarını gündeme taşıdı.Singapur Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanlığı, evlat edinme kuruluşlarının gerekli incelemeleri yapmakla yükümlü olduğunu, evlat edinmek isteyen ailelerin de kendi araştırmalarını titizlikle yürütmeleri gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-disislerinden-dunya-genelindeki-vatandaslarina-guvenlik-uyarisi-duyurdu-1107418379.html

endonezya

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

endonezya, singapur