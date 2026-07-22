https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/dut-toplamak-isterken-catidan-dustu-57-yasindaki-adam-hayatini-kaybetti-1107446267.html
Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Uşak'ta dut toplamak amacıyla çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, yaşamını yitirdi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T00:55+0300
2026-07-22T00:55+0300
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meyve
çatı
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta iki katlı binanın çatısından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çatıdan zemine düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesinde bulunan dut ağacından meyve toplamak amacıyla çatıya çıktığı, dengesini kaybederek zemine düştüğü tespit edildi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet Çalkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html
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türkiye, uşak, dut pekmezi, meyve, çatı, yüksekten düşme, düşmek
türkiye, uşak, dut pekmezi, meyve, çatı, yüksekten düşme, düşmek
Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Uşak'ta dut toplamak amacıyla çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, yaşamını yitirdi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta iki katlı binanın çatısından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çatıdan zemine düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesinde bulunan dut ağacından meyve toplamak amacıyla çatıya çıktığı, dengesini kaybederek zemine düştüğü tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet Çalkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.