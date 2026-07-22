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Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Uşak'ta dut toplamak amacıyla çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, yaşamını yitirdi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta iki katlı binanın çatısından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çatıdan zemine düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesinde bulunan dut ağacından meyve toplamak amacıyla çatıya çıktığı, dengesini kaybederek zemine düştüğü tespit edildi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet Çalkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html
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türkiye, uşak, dut pekmezi, meyve, çatı, yüksekten düşme, düşmek
türkiye, uşak, dut pekmezi, meyve, çatı, yüksekten düşme, düşmek

Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

00:55 22.07.2026
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta dut toplamak için çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta dut toplamak için çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA / Mehmet Çalık
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Uşak'ta dut toplamak amacıyla çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, yaşamını yitirdi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta iki katlı binanın çatısından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çatıdan zemine düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesinde bulunan dut ağacından meyve toplamak amacıyla çatıya çıktığı, dengesini kaybederek zemine düştüğü tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet Çalkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
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