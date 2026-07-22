https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/dut-toplamak-isterken-catidan-dustu-57-yasindaki-adam-hayatini-kaybetti-1107446267.html

Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Dut toplamak isterken çatıdan düştü: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Uşak'ta dut toplamak amacıyla çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, yaşamını yitirdi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T00:55+0300

2026-07-22T00:55+0300

2026-07-22T00:55+0300

türki̇ye

türkiye

uşak

dut pekmezi

meyve

çatı

yüksekten düşme

düşmek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107445968_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_ed62fdf43d2d86a0f2b8475faf8b745e.jpg

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta iki katlı binanın çatısından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çatıdan zemine düşen 57 yaşındaki Ahmet Çalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesinde bulunan dut ağacından meyve toplamak amacıyla çatıya çıktığı, dengesini kaybederek zemine düştüğü tespit edildi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ahmet Çalkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html

türki̇ye

uşak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, uşak, dut pekmezi, meyve, çatı, yüksekten düşme, düşmek