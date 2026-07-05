https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html
Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı
Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, apartmanın 9. katındaki dairenin penceresinden düşen 1.5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T14:09+0300
2026-07-05T14:09+0300
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Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün akşam 1.5 yaşındaki D.E.G., ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin 9. katındaki açık pencereden düşerek ağır yaralandı.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, baba O.G'nin pencereye sineklik takmak için pencereyi açtığı, ardından başka bir işle ilgilendiği sırada bebeğin pencereden düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html
türki̇ye
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i̇stanbul, kağıthane, kağıthane belediyesi, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü
i̇stanbul, kağıthane, kağıthane belediyesi, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü
Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, apartmanın 9. katındaki dairenin penceresinden düşen 1.5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün akşam 1.5 yaşındaki D.E.G., ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin 9. katındaki açık pencereden düşerek ağır yaralandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, baba O.G'nin pencereye sineklik takmak için pencereyi açtığı, ardından başka bir işle ilgilendiği sırada bebeğin pencereden düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.