https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html

Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı

Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, apartmanın 9. katındaki dairenin penceresinden düşen 1.5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T14:09+0300

2026-07-05T14:09+0300

2026-07-05T14:09+0300

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Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün akşam 1.5 yaşındaki D.E.G., ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin 9. katındaki açık pencereden düşerek ağır yaralandı.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, baba O.G'nin pencereye sineklik takmak için pencereyi açtığı, ardından başka bir işle ilgilendiği sırada bebeğin pencereden düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html

türki̇ye

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, kağıthane, kağıthane belediyesi, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü