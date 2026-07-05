Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html
Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı
Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, apartmanın 9. katındaki dairenin penceresinden düşen 1.5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T14:09+0300
2026-07-05T14:09+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kağıthane
kağıthane belediyesi
bebek
bebek cesedi
bebek ölümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün akşam 1.5 yaşındaki D.E.G., ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin 9. katındaki açık pencereden düşerek ağır yaralandı.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, baba O.G'nin pencereye sineklik takmak için pencereyi açtığı, ardından başka bir işle ilgilendiği sırada bebeğin pencereden düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html
türki̇ye
i̇stanbul
kağıthane
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, kağıthane, kağıthane belediyesi, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü
i̇stanbul, kağıthane, kağıthane belediyesi, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü

Kağıthane'de 1.5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı

14:09 05.07.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, apartmanın 9. katındaki dairenin penceresinden düşen 1.5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün akşam 1.5 yaşındaki D.E.G., ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin 9. katındaki açık pencereden düşerek ağır yaralandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, baba O.G'nin pencereye sineklik takmak için pencereyi açtığı, ardından başka bir işle ilgilendiği sırada bebeğin pencereden düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
EKONOMİ
Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
3 Temmuz, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала