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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1107442714.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.
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recep tayyip erdoğan, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
recep tayyip erdoğan, i̇spanya başbakanı pedro sanchez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

20:59 21.07.2026 (güncellendi: 21:05 21.07.2026)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’de ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’de ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.
Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü
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