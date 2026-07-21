https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1107442714.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T20:59+0300
2026-07-21T20:59+0300
2026-07-21T21:05+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/cumhurbaskani-erdogan-letonya-cumhurbaskani-rinkevicsle-gorustu-1107440265.html
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recep tayyip erdoğan, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
recep tayyip erdoğan, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:59 21.07.2026 (güncellendi: 21:05 21.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.
Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.