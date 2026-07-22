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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den ABD’ye ‘Tek Çin’ uyarısı: Temel çıkarlarımıza saygı gösterin
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den ABD’ye ‘Tek Çin’ uyarısı: Temel çıkarlarımıza saygı gösterin
Sputnik Türkiye
Filipinler’in başkenti Manila’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington yönetimine, Çin’in temel... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T18:01+0300
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2026-07-22T18:01+0300
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları kapsamında çarşamba günü Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Vang, ABD'li mevkidaşından Washington'un Çin’in temel çıkarlarına saygı göstermesini ve "Tek Çin" ilkesine koşulsuz biçimde uymasını talep etti.Çin Merkez Televizyonu’nun bildirdiğine göre Vang Yi, son dönemde ABD tarafından yapılan olumsuz açıklamalara ve atılan adımlara karşı Pekin’in "ilkesel tutumunu" muhatabına iletti. Çinli Bakan, Washington yönetimine, Çin’in meşru kaygılarının giderilmesi ile taraf ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve çelişkilerin etkin bir biçimde yönetilmesi çağrısı yaptı.Vang Yi, ABD’nin "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasının Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, Washington'dan bu konuda net ve tutarlı davranmasını istedi. İki ülkenin aralarındaki fırsatları somut sonuçlara dönüştürmesi gerektiğinin altını çizen Vang, bulundukları dönemin Çin-ABD ilişkileri açısından bir "fırsat yılı" olmaktan çıkıp, "gerçek kazanımlar yılına" dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/cinli-uzman-abd-icinde-savas-yanlilari-ile-karsitlari-amansiz-bir-mucadele-icindeler-1107459309.html
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vang yi, marco rubio, çin, abd, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), washington, pekin, filipinler, manila, tek çin politikası
vang yi, marco rubio, çin, abd, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), washington, pekin, filipinler, manila, tek çin politikası
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den ABD’ye ‘Tek Çin’ uyarısı: Temel çıkarlarımıza saygı gösterin
Filipinler’in başkenti Manila’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington yönetimine, Çin’in temel çıkarlarına saygı göstermesi ve "Tek Çin" ilkesine bağlı kalması çağrısında bulundu.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları kapsamında çarşamba günü Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Vang, ABD'li mevkidaşından Washington'un Çin’in temel çıkarlarına saygı göstermesini ve "Tek Çin" ilkesine koşulsuz biçimde uymasını talep etti.
Çin Merkez Televizyonu’nun bildirdiğine göre Vang Yi, son dönemde ABD tarafından yapılan olumsuz açıklamalara ve atılan adımlara karşı Pekin’in "ilkesel tutumunu" muhatabına iletti. Çinli Bakan, Washington yönetimine, Çin’in meşru kaygılarının giderilmesi ile taraf ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve çelişkilerin etkin bir biçimde yönetilmesi çağrısı yaptı.
Vang Yi, ABD’nin "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasının Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, Washington'dan bu konuda net ve tutarlı davranmasını istedi. İki ülkenin aralarındaki fırsatları somut sonuçlara dönüştürmesi gerektiğinin altını çizen Vang, bulundukları dönemin Çin-ABD ilişkileri açısından bir "fırsat yılı" olmaktan çıkıp, "gerçek kazanımlar yılına" dönüşmesi gerektiğini ifade etti.