https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/cin-disisleri-bakani-vang-yiden-abdye-tek-cin-uyarisi-temel-cikarlarimiza-saygi-gosterin-1107467680.html

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den ABD’ye ‘Tek Çin’ uyarısı: Temel çıkarlarımıza saygı gösterin

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den ABD’ye ‘Tek Çin’ uyarısı: Temel çıkarlarımıza saygı gösterin

Sputnik Türkiye

Filipinler’in başkenti Manila’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington yönetimine, Çin’in temel... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T18:01+0300

2026-07-22T18:01+0300

2026-07-22T18:01+0300

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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları kapsamında çarşamba günü Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Vang, ABD'li mevkidaşından Washington'un Çin’in temel çıkarlarına saygı göstermesini ve "Tek Çin" ilkesine koşulsuz biçimde uymasını talep etti.Çin Merkez Televizyonu’nun bildirdiğine göre Vang Yi, son dönemde ABD tarafından yapılan olumsuz açıklamalara ve atılan adımlara karşı Pekin’in "ilkesel tutumunu" muhatabına iletti. Çinli Bakan, Washington yönetimine, Çin’in meşru kaygılarının giderilmesi ile taraf ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve çelişkilerin etkin bir biçimde yönetilmesi çağrısı yaptı.Vang Yi, ABD’nin "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasının Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, Washington'dan bu konuda net ve tutarlı davranmasını istedi. İki ülkenin aralarındaki fırsatları somut sonuçlara dönüştürmesi gerektiğinin altını çizen Vang, bulundukları dönemin Çin-ABD ilişkileri açısından bir "fırsat yılı" olmaktan çıkıp, "gerçek kazanımlar yılına" dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

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vang yi, marco rubio, çin, abd, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), washington, pekin, filipinler, manila, tek çin politikası