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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
Sputnik Türkiye
Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sevk edildiği mahkeme tarafından... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Silivri Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Bulut, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Doruk Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ozgur-ozel-partinin-siyasi-kurulusunu-milletimizle-birlikte-agustos-eylul-ayinda-yapacagiz-1107470762.html
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türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

20:18 22.07.2026 (güncellendi: 20:30 22.07.2026)
© Fotoğraf : Doruk Bulut sosyal medyaCHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Doruk Bulut sosyal medya
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Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Silivri Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Bulut, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Doruk Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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