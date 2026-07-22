https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/chp-silivri-ilce-baskani-doruk-bulut-tutuklandi--1107471380.html
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
Sputnik Türkiye
Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sevk edildiği mahkeme tarafından... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T20:18+0300
2026-07-22T20:18+0300
2026-07-22T20:30+0300
türki̇ye
türkiye
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
silivri
silivri cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107470928_0:236:2048:1388_1920x0_80_0_0_6fac1ac6b66603b7032d218c907f9456.jpg
Silivri Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Bulut, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Doruk Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ozgur-ozel-partinin-siyasi-kurulusunu-milletimizle-birlikte-agustos-eylul-ayinda-yapacagiz-1107470762.html
türki̇ye
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107470928_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1b51a8dd38d58c7891766e50b048f479.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
20:18 22.07.2026 (güncellendi: 20:30 22.07.2026)
Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Silivri Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Bulut, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Doruk Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.