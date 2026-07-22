https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/chp-silivri-ilce-baskani-doruk-bulut-tutuklandi--1107471380.html

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Sputnik Türkiye

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sevk edildiği mahkeme tarafından... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T20:18+0300

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Silivri Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Bulut, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Doruk Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.

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türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı