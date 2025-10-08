Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
'Batı Şeria üzerinde sözde tam egemenlik kurma girişimleri, uluslararası normlara ve uluslararası hukuka aykırıdır'
'Batı Şeria üzerinde sözde tam egemenlik kurma girişimleri, uluslararası normlara ve uluslararası hukuka aykırıdır'
7 Ekim'in ikinci yıldönümü, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planının uygulanma dönemine denk geliyor. 08.10.2025
vi̇deo
i̇srail
batı şeria
filistin
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
İsrail, yerel halk ve Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, politikacılar bu bölgenin tamamen İsrail'e dahil edilmesini hayal ediyor. Sputnik durumu yakından takip ediyor.
i̇srail
batı şeria
filistin
İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışırken, bölgenin ekonomisi çöküyor
İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışırken, bölgenin ekonomisi çöküyor
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, filistin
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, filistin

'Batı Şeria üzerinde sözde tam egemenlik kurma girişimleri, uluslararası normlara ve uluslararası hukuka aykırıdır'

15:30 08.10.2025
İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışırken, bölgenin ekonomisi çöküyor
İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışırken, bölgenin ekonomisi çöküyor
© Sputnik / Ajwad Jradat
7 Ekim'in ikinci yıldönümü, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planının uygulanma dönemine denk geliyor.
© Sputnik / Ajwad Jradat
İsrail, yerel halk ve Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, politikacılar bu bölgenin tamamen İsrail'e dahil edilmesini hayal ediyor.
Sputnik durumu yakından takip ediyor.
