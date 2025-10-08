https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bati-seria-uzerinde-sozde-tam-egemenlik-kurma-girisimleri-uluslararasi-normlara-ve-uluslararasi-1100002537.html
'Batı Şeria üzerinde sözde tam egemenlik kurma girişimleri, uluslararası normlara ve uluslararası hukuka aykırıdır'
7 Ekim'in ikinci yıldönümü, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planının uygulanma dönemine denk geliyor. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail, yerel halk ve Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, politikacılar bu bölgenin tamamen İsrail'e dahil edilmesini hayal ediyor. Sputnik durumu yakından takip ediyor.
İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışırken, bölgenin ekonomisi çöküyor
İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışırken, bölgenin ekonomisi çöküyor
