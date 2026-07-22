https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/avrupada-asiri-sicaklar-nedeniyle-milyarlarca-euroluk-hasat-kaybi-yasandi-1107468792.html

Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyarlarca euroluk hasat kaybı yaşandı

Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyarlarca euroluk hasat kaybı yaşandı

Sputnik Türkiye

Haziran ayında Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası, yaklaşık 9 milyon ton tahılın kaybedilmesine neden oldu. Uzmanlar, milyarlarca euroluk... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T19:29+0300

2026-07-22T19:29+0300

2026-07-22T19:29+0300

avrupa

birleşik krallık

fransa

avrupa birliği

tahıl

ekonomi̇

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Avrupa'da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar yalnızca çiftçileri değil, gıda tedarik zincirini de etkiledi. Tahıl üretimindeki büyük kayıp nedeniyle Avrupa'nın daha fazla ithalata yönelmesi beklenirken, bunun küresel emtia ve gıda fiyatlarını da yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.Rekor sıcaklar hasadı vurduAvrupa Tahıl ve Yağlı Tohumlar Ticaret Birliği (Coceral), bu yıl buğday, arpa, mısır ve yulaf üretiminde yaklaşık 9 milyon tonluk kayıp yaşanacağını açıkladı. Bu düşüşün, Avrupa Birliği ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın 2018'den bu yana en düşük tahıl hasadını yapacağı anlamına geldiği belirtildi.Enerji ve İklim İstihbarat Birimi (ECIU) ise mevcut piyasa fiyatlarına göre yalnızca tahıl üretimindeki kaybın yaklaşık 2 milyar euro değerinde olduğunu hesapladı. Bu rakama sebze üretimi ve hayvancılıkta yaşanan zararların dahil olmadığı ifade edildi.Bazı bölgelerde kayıp yüzde 70'e ulaştıEn büyük kaybın Fransa'da yaşanmasının beklendiği belirtilirken, ülkede yaklaşık 3.4 milyon ton mısırın kaybedildiği ve bunun maliyetinin 891 milyon euroya ulaşabileceği aktarıldı. Fransa'yı Macaristan ve İspanya izledi.Fransa'nın bazı bölgelerinde haftalarca 38 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bazı ürünlerde verim kaybının yüzde 70'e kadar ulaşabileceği belirtildi.Avrupa'daki üretim açığının kıtanın tahıl ithalatına bağımlılığını artırabileceği ve bunun küresel tahıl fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği belirtildi. Aynı dönemde ABD'nin güney ve batı kesimlerinde yaşanan kuraklığın da küresel tarımsal arz üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ispanyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-sira-disi-tehlike-uyarisi-1107467798.html

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