https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ahbap-dernegi-sorusturmasi-ece-uner-fatih-portakal-feyza-altun-gokhan-ozoguz-ve-oyku-serter-de-1107455112.html
'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de ifade verecek
'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de ifade verecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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fatih portakal
feyza altun
ahbap derneği
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak.'Ahbaplar Suç Örgütü'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.Soruşturma kapsamında savcılığın, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurma kararı aldığı bildirildi.Bu çerçevede, Fatih Portakal ve Ece Üner, Feyza Altun ile Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerinin alınması için adliyeye davet edilecekleri belirtildi.Söz konusu isimlerin, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.
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ece üner, fatih portakal, feyza altun, ahbap derneği, türkiye
ece üner, fatih portakal, feyza altun, ahbap derneği, türkiye
'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de ifade verecek
12:00 22.07.2026 (güncellendi: 12:08 22.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.
Soruşturma kapsamında savcılığın, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurma kararı aldığı bildirildi.
Bu çerçevede, Fatih Portakal ve Ece Üner, Feyza Altun ile Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerinin alınması için adliyeye davet edilecekleri belirtildi.
Söz konusu isimlerin, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.