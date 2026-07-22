https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ahbap-dernegi-sorusturmasi-ece-uner-fatih-portakal-feyza-altun-gokhan-ozoguz-ve-oyku-serter-de-1107455112.html

'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de ifade verecek

'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de ifade verecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:00+0300

2026-07-22T12:00+0300

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türki̇ye

ece üner

fatih portakal

feyza altun

ahbap derneği

türkiye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak.'Ahbaplar Suç Örgütü'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.Soruşturma kapsamında savcılığın, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurma kararı aldığı bildirildi.Bu çerçevede, Fatih Portakal ve Ece Üner, Feyza Altun ile Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerinin alınması için adliyeye davet edilecekleri belirtildi.Söz konusu isimlerin, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

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ece üner, fatih portakal, feyza altun, ahbap derneği, türkiye