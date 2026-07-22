https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/2027-hac-kuralari-cekildi-sonuclar-e-devletten-erisime-acildi-1107471719.html
2027 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'ten erişime açıldı
2027 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'ten erişime açıldı
Sputnik Türkiye
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac kuraları çekildi. Bu yıl kayıt güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katıldığı kura... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T20:51+0300
2026-07-22T20:51+0300
2026-07-22T20:51+0300
türki̇ye
hac
hac ziyareti
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hac kura çekimi sonuçları
hac kura çekimi
hac umre ve seyahat acentaları derneği
suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlendi.Hacı adaylarının kura sonuçlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla online olarak öğrenebileceği açıklandı.Kurada adı çıkan hacı adayları için kesin kayıt süreci de belli oldu. Buna göre, kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hac-kurasi-bugun-cekiliyor-e-devlet-sorgulama-ve-kayit-takvimi-detaylari-belli-oldu-1107450902.html
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hac, hac ziyareti, hac organizasyonu, hac kura çekimi sonuçları, hac kura çekimi, hac umre ve seyahat acentaları derneği , suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
hac, hac ziyareti, hac organizasyonu, hac kura çekimi sonuçları, hac kura çekimi, hac umre ve seyahat acentaları derneği , suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
2027 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'ten erişime açıldı
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac kuraları çekildi. Bu yıl kayıt güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katıldığı kura sonuçları, saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlendi.
Hacı adaylarının kura sonuçlarını, e-Devlet Kapısı
üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla online olarak öğrenebileceği açıklandı.
Kurada adı çıkan hacı adayları için kesin kayıt süreci de belli oldu. Buna göre, kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.