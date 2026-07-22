https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/2027-hac-kuralari-cekildi-sonuclar-e-devletten-erisime-acildi-1107471719.html

2027 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'ten erişime açıldı

2027 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'ten erişime açıldı

Sputnik Türkiye

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac kuraları çekildi. Bu yıl kayıt güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katıldığı kura... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T20:51+0300

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türki̇ye

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suudi arabistan hac ve umre bakanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlendi.Hacı adaylarının kura sonuçlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla online olarak öğrenebileceği açıklandı.Kurada adı çıkan hacı adayları için kesin kayıt süreci de belli oldu. Buna göre, kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hac-kurasi-bugun-cekiliyor-e-devlet-sorgulama-ve-kayit-takvimi-detaylari-belli-oldu-1107450902.html

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