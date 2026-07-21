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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiynin-gorevden-alindigi-iddiasi-1107444021.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’nin görevden alındığı iddiası
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’nin görevden alındığı iddiası
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’yi... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gonçarenko'nun Telegram hesabı üzerinden "Zelenskiy, Sırskiy’yi görevden aldı" ifadeleriyle paylaştığı bu iddia, Kiev yönetimi veya Ukrayna ordusu tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.Vladimir Zelenskiy, yakın zamanda kabinede bir değişikliğe giderek Savunma Bakanı Mihail Fedorov’u görevden almıştı. Bu karar kamuoyunda yankı bulmuş; başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde eski bakana destek mitingleri düzenlenirken, Genelkurmay Başkanı Sırskiy’e karşı da protesto gösterileri yapılmıştı.Yeni savunma bakanı henüz atanmazken, Zelenskiy, bu süreçte bakanlık görevlerinin geçici olarak Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) vekaleten başkanı konumundaki Yevgeniy Hmara tarafından yürütülmesini kararlaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kuzey-akim-sabotajiyla-suclanan-ukraynali-sbu-icin-calisiyordum-1107443626.html
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aleksey gonçarenko, yüksek rada, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, ukrayna, kiev, ukrayna parlamentosu, sbu
aleksey gonçarenko, yüksek rada, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, ukrayna, kiev, ukrayna parlamentosu, sbu

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’nin görevden alındığı iddiası

22:42 21.07.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Aleksandr Sırskiy ile
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Aleksandr Sırskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’yi görevden aldığını öne sürdü.
Gonçarenko'nun Telegram hesabı üzerinden "Zelenskiy, Sırskiy’yi görevden aldı" ifadeleriyle paylaştığı bu iddia, Kiev yönetimi veya Ukrayna ordusu tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Vladimir Zelenskiy, yakın zamanda kabinede bir değişikliğe giderek Savunma Bakanı Mihail Fedorov’u görevden almıştı. Bu karar kamuoyunda yankı bulmuş; başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde eski bakana destek mitingleri düzenlenirken, Genelkurmay Başkanı Sırskiy’e karşı da protesto gösterileri yapılmıştı.
Yeni savunma bakanı henüz atanmazken, Zelenskiy, bu süreçte bakanlık görevlerinin geçici olarak Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) vekaleten başkanı konumundaki Yevgeniy Hmara tarafından yürütülmesini kararlaştırmıştı.
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