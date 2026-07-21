https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiynin-gorevden-alindigi-iddiasi-1107444021.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’nin görevden alındığı iddiası

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’nin görevden alındığı iddiası

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’yi... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T22:42+0300

2026-07-21T22:42+0300

2026-07-21T22:42+0300

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aleksandr sırskiy

ukrayna

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sbu

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Gonçarenko'nun Telegram hesabı üzerinden "Zelenskiy, Sırskiy’yi görevden aldı" ifadeleriyle paylaştığı bu iddia, Kiev yönetimi veya Ukrayna ordusu tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.Vladimir Zelenskiy, yakın zamanda kabinede bir değişikliğe giderek Savunma Bakanı Mihail Fedorov’u görevden almıştı. Bu karar kamuoyunda yankı bulmuş; başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde eski bakana destek mitingleri düzenlenirken, Genelkurmay Başkanı Sırskiy’e karşı da protesto gösterileri yapılmıştı.Yeni savunma bakanı henüz atanmazken, Zelenskiy, bu süreçte bakanlık görevlerinin geçici olarak Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) vekaleten başkanı konumundaki Yevgeniy Hmara tarafından yürütülmesini kararlaştırmıştı.

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aleksey gonçarenko, yüksek rada, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, ukrayna, kiev, ukrayna parlamentosu, sbu