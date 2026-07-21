https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zaharova-avrupadaki-teror-saldirilarina-derinden-uzulenler-neden-starobelsk-icin-ayni-duyarliligi-1107426566.html

Zaharova: Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?

Zaharova: Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Donbass'ta katlettiği çocuk ve sivillere yönelik terör eylemleri karşısında Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:15+0300

2026-07-21T13:15+0300

2026-07-21T13:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

leonid paseçnik

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

mariya zaharova

vladimir zelenskiy

rusya

donbass

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) bir öğrenci yurduna düzenleyerek çocukları katlettiği saldırıya Batılı kültür dünyasının sessiz kalmasını eleştirdi.Rus basınına demeç veren Zaharova, daha önce dünyadaki çeşitli trajedilere ve terör saldırılarına karşı aktif bir duruş sergileyen Batılı kültür temsilcilerinin LHC'deki çocukların ölümüne neden tepkisiz kaldığını sordu.Zaharova, "Televizyonlarda konser verenler veya sayfalarında içerik yayanlar, acaba bu acıyı hiç hissetmiyorlar mı? Neden?" diyerek duruma tepki gösterdi.Saldırının gece saatlerinde ve çocukların yataklarında bulunduğu sırada gerçekleştiğine dikkati çeken Zaharova, "Burası sadece bir kolej değil, bir yurttu ve bu olay gece vakti yaşandı, saldırganlar da binadakilerin orada olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı. Zaharova, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin bu trajediye kayıtsız kalmasını anlamadığını belirterek, "Bu durum neden bir empati uyandırmıyor? Yoksa bu anlamsız bir varoluş mu? Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?" diye konuştu.LHC lideri Leonid Paseçnik, Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.Zelenskiy'in Donbass sakinlerini küçümseyen söylemine ilişkin yeni açıklamaZaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donbass sakinleri için kullandığı aşağılayıcı ifadeler hakkında da konuştu.Zaharova, Nazizm ideolojisinden bahsederken Zelenskiy’in insanlar için 'bireyler/varlıklar' kelimesini kullanmasını onun neo-Nazi söylemine örnek olarak gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/tumende-fsb-operasyonu-ukraynanin-ajani-etkisiz-hale-getirildi-1107418281.html

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leonid paseçnik, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), mariya zaharova, vladimir zelenskiy, rusya, donbass