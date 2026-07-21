Zaharova: Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Ukrayna ordusunun Donbass'ta katlettiği çocuk ve sivillere yönelik terör eylemleri karşısında Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) bir öğrenci yurduna düzenleyerek çocukları katlettiği saldırıya Batılı kültür dünyasının sessiz kalmasını eleştirdi.
Rus basınına demeç veren Zaharova, daha önce dünyadaki çeşitli trajedilere ve terör saldırılarına karşı aktif bir duruş sergileyen Batılı kültür temsilcilerinin LHC'deki çocukların ölümüne neden tepkisiz kaldığını sordu.
Zaharova, "Televizyonlarda konser verenler veya sayfalarında içerik yayanlar, acaba bu acıyı hiç hissetmiyorlar mı? Neden?" diyerek duruma tepki gösterdi.
Saldırının gece saatlerinde ve çocukların yataklarında bulunduğu sırada gerçekleştiğine dikkati çeken Zaharova, "Burası sadece bir kolej değil, bir yurttu ve bu olay gece vakti yaşandı, saldırganlar da binadakilerin orada olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı.
Zaharova, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin bu trajediye kayıtsız kalmasını anlamadığını belirterek, "Bu durum neden bir empati uyandırmıyor? Yoksa bu anlamsız bir varoluş mu? Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?" diye konuştu.
LHC lideri Leonid Paseçnik, Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Rus basınına demeç veren Zaharova, daha önce dünyadaki çeşitli trajedilere ve terör saldırılarına karşı aktif bir duruş sergileyen Batılı kültür temsilcilerinin LHC'deki çocukların ölümüne neden tepkisiz kaldığını sordu.
Zaharova, "Televizyonlarda konser verenler veya sayfalarında içerik yayanlar, acaba bu acıyı hiç hissetmiyorlar mı? Neden?" diyerek duruma tepki gösterdi.
Saldırının gece saatlerinde ve çocukların yataklarında bulunduğu sırada gerçekleştiğine dikkati çeken Zaharova, "Burası sadece bir kolej değil, bir yurttu ve bu olay gece vakti yaşandı, saldırganlar da binadakilerin orada olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı.
Zaharova, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin bu trajediye kayıtsız kalmasını anlamadığını belirterek, "Bu durum neden bir empati uyandırmıyor? Yoksa bu anlamsız bir varoluş mu? Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?" diye konuştu.
LHC lideri Leonid Paseçnik, Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Zelenskiy'in Donbass sakinlerini küçümseyen söylemine ilişkin yeni açıklama
Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donbass sakinleri için kullandığı aşağılayıcı ifadeler hakkında da konuştu.
Zaharova, Nazizm ideolojisinden bahsederken Zelenskiy’in insanlar için 'bireyler/varlıklar' kelimesini kullanmasını onun neo-Nazi söylemine örnek olarak gösterdi.
Zaharova, Nazizm ideolojisinden bahsederken Zelenskiy’in insanlar için 'bireyler/varlıklar' kelimesini kullanmasını onun neo-Nazi söylemine örnek olarak gösterdi.