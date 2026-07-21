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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zaharova-avrupadaki-teror-saldirilarina-derinden-uzulenler-neden-starobelsk-icin-ayni-duyarliligi-1107426566.html
Zaharova: Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?
Zaharova: Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donbass'ta katlettiği çocuk ve sivillere yönelik terör eylemleri karşısında Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-21T13:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
leonid paseçnik
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
mariya zaharova
vladimir zelenskiy
rusya
donbass
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) bir öğrenci yurduna düzenleyerek çocukları katlettiği saldırıya Batılı kültür dünyasının sessiz kalmasını eleştirdi.Rus basınına demeç veren Zaharova, daha önce dünyadaki çeşitli trajedilere ve terör saldırılarına karşı aktif bir duruş sergileyen Batılı kültür temsilcilerinin LHC'deki çocukların ölümüne neden tepkisiz kaldığını sordu.Zaharova, "Televizyonlarda konser verenler veya sayfalarında içerik yayanlar, acaba bu acıyı hiç hissetmiyorlar mı? Neden?" diyerek duruma tepki gösterdi.Saldırının gece saatlerinde ve çocukların yataklarında bulunduğu sırada gerçekleştiğine dikkati çeken Zaharova, "Burası sadece bir kolej değil, bir yurttu ve bu olay gece vakti yaşandı, saldırganlar da binadakilerin orada olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı. Zaharova, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin bu trajediye kayıtsız kalmasını anlamadığını belirterek, "Bu durum neden bir empati uyandırmıyor? Yoksa bu anlamsız bir varoluş mu? Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?" diye konuştu.LHC lideri Leonid Paseçnik, Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.Zelenskiy'in Donbass sakinlerini küçümseyen söylemine ilişkin yeni açıklamaZaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donbass sakinleri için kullandığı aşağılayıcı ifadeler hakkında da konuştu.Zaharova, Nazizm ideolojisinden bahsederken Zelenskiy’in insanlar için 'bireyler/varlıklar' kelimesini kullanmasını onun neo-Nazi söylemine örnek olarak gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/tumende-fsb-operasyonu-ukraynanin-ajani-etkisiz-hale-getirildi-1107418281.html
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leonid paseçnik, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), mariya zaharova, vladimir zelenskiy, rusya, donbass
leonid paseçnik, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), mariya zaharova, vladimir zelenskiy, rusya, donbass

Zaharova: Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?

13:15 21.07.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Ukrayna ordusunun Donbass'ta katlettiği çocuk ve sivillere yönelik terör eylemleri karşısında Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) bir öğrenci yurduna düzenleyerek çocukları katlettiği saldırıya Batılı kültür dünyasının sessiz kalmasını eleştirdi.

Rus basınına demeç veren Zaharova, daha önce dünyadaki çeşitli trajedilere ve terör saldırılarına karşı aktif bir duruş sergileyen Batılı kültür temsilcilerinin LHC'deki çocukların ölümüne neden tepkisiz kaldığını sordu.

Zaharova, "Televizyonlarda konser verenler veya sayfalarında içerik yayanlar, acaba bu acıyı hiç hissetmiyorlar mı? Neden?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Saldırının gece saatlerinde ve çocukların yataklarında bulunduğu sırada gerçekleştiğine dikkati çeken Zaharova, "Burası sadece bir kolej değil, bir yurttu ve bu olay gece vakti yaşandı, saldırganlar da binadakilerin orada olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı.

Zaharova, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin bu trajediye kayıtsız kalmasını anlamadığını belirterek, "Bu durum neden bir empati uyandırmıyor? Yoksa bu anlamsız bir varoluş mu? Avrupa’daki terör saldırılarına derinden üzülenler, neden Starobelsk için aynı duyarlılığı göstermiyor?" diye konuştu.

LHC lideri Leonid Paseçnik, Starobelsk'teki meslek yüksekokulunun yurt binasına düzenlenen terör saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Zelenskiy'in Donbass sakinlerini küçümseyen söylemine ilişkin yeni açıklama

Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donbass sakinleri için kullandığı aşağılayıcı ifadeler hakkında da konuştu.

Zaharova, Nazizm ideolojisinden bahsederken Zelenskiy’in insanlar için 'bireyler/varlıklar' kelimesini kullanmasını onun neo-Nazi söylemine örnek olarak gösterdi.
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