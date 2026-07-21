https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/tumende-fsb-operasyonu-ukraynanin-ajani-etkisiz-hale-getirildi-1107418281.html

Tümen'de FSB operasyonu: Ukrayna'nın ajanı etkisiz hale getirildi

Tümen'de FSB operasyonu: Ukrayna'nın ajanı etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna, kendi yanına çektiği şahıslarla gerçekleştirdiği girişimlerde akamete uğramayı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T10:40+0300

2026-07-21T10:40+0300

2026-07-21T10:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kalaşnikof

ajan

saldırı girişimi

tümen

ural

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ural Federal Bölgesi'ndeki stratejik bir tesise sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir Rus vatandaşının Tümen'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.FSB'den yapılan açıklamaya göre, şüpheli gizlendiği noktada suçüstü yakalandığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı."Operasyon sırasında güvenlik güçlerine karşı Kalaşnikof marka otomatik silahla ateş açan 60 yaşındaki şahıs, karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denilen açıklamada, olayda sivil halk veya kolluk kuvvetleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi.Olay yerinde yapılan incelemelerde otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiğini aktaran FSB, şüphelinin Ukrayna istihbaratına çalıştığının altını çizdi.

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ukrayna

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ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kalaşnikof, ajan, saldırı girişimi, tümen, ural