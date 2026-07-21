Tümen'de FSB operasyonu: Ukrayna'nın ajanı etkisiz hale getirildi
© Sputnik / Federal Security Service (FSB) / Multimedya arşivine gidinUkrainian terrorist Kuzin detained
© Sputnik / Federal Security Service (FSB)/
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Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna, kendi yanına çektiği şahıslarla gerçekleştirdiği girişimlerde akamete uğramayı sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ural Federal Bölgesi'ndeki stratejik bir tesise sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir Rus vatandaşının Tümen'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
FSB'den yapılan açıklamaya göre, şüpheli gizlendiği noktada suçüstü yakalandığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı.
"Operasyon sırasında güvenlik güçlerine karşı Kalaşnikof marka otomatik silahla ateş açan 60 yaşındaki şahıs, karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denilen açıklamada, olayda sivil halk veya kolluk kuvvetleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiğini aktaran FSB, şüphelinin Ukrayna istihbaratına çalıştığının altını çizdi.
FSB'den yapılan açıklamaya göre, şüpheli gizlendiği noktada suçüstü yakalandığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı.
"Operasyon sırasında güvenlik güçlerine karşı Kalaşnikof marka otomatik silahla ateş açan 60 yaşındaki şahıs, karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denilen açıklamada, olayda sivil halk veya kolluk kuvvetleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiğini aktaran FSB, şüphelinin Ukrayna istihbaratına çalıştığının altını çizdi.