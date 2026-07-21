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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/tumende-fsb-operasyonu-ukraynanin-ajani-etkisiz-hale-getirildi-1107418281.html
Tümen'de FSB operasyonu: Ukrayna'nın ajanı etkisiz hale getirildi
Tümen'de FSB operasyonu: Ukrayna'nın ajanı etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna, kendi yanına çektiği şahıslarla gerçekleştirdiği girişimlerde akamete uğramayı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T10:40+0300
2026-07-21T10:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kalaşnikof
ajan
saldırı girişimi
tümen
ural
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ural Federal Bölgesi'ndeki stratejik bir tesise sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir Rus vatandaşının Tümen'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.FSB'den yapılan açıklamaya göre, şüpheli gizlendiği noktada suçüstü yakalandığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı."Operasyon sırasında güvenlik güçlerine karşı Kalaşnikof marka otomatik silahla ateş açan 60 yaşındaki şahıs, karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denilen açıklamada, olayda sivil halk veya kolluk kuvvetleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi.Olay yerinde yapılan incelemelerde otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiğini aktaran FSB, şüphelinin Ukrayna istihbaratına çalıştığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/hirvatistan-cumhurbaskani-milanovic-abdeki-siyasetciler-rusya-ile-catisma-cikarip-kacacak-1107410495.html
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ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kalaşnikof, ajan, saldırı girişimi, tümen, ural
ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kalaşnikof, ajan, saldırı girişimi, tümen, ural

Tümen'de FSB operasyonu: Ukrayna'nın ajanı etkisiz hale getirildi

10:40 21.07.2026
© Sputnik / Federal Security Service (FSB) / Multimedya arşivine gidinUkrainian terrorist Kuzin detained
Ukrainian terrorist Kuzin detained - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Federal Security Service (FSB)
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Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Ukrayna, kendi yanına çektiği şahıslarla gerçekleştirdiği girişimlerde akamete uğramayı sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ural Federal Bölgesi'ndeki stratejik bir tesise sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir Rus vatandaşının Tümen'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamaya göre, şüpheli gizlendiği noktada suçüstü yakalandığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı.

"Operasyon sırasında güvenlik güçlerine karşı Kalaşnikof marka otomatik silahla ateş açan 60 yaşındaki şahıs, karşılık verilerek etkisiz hale getirildi" denilen açıklamada, olayda sivil halk veya kolluk kuvvetleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiğini aktaran FSB, şüphelinin Ukrayna istihbaratına çalıştığının altını çizdi.
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