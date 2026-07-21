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Yolcu teknesinin köprüye temas ettiği kazada görevlinin düştüğü an görüntülendi
Yolcu teknesinin köprüye temas ettiği kazada görevlinin düştüğü an görüntülendi
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Haliç'te seyir halindeki yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesi sonucu denize düşerek hayatını kaybeden 32 yaşındaki Yasin Konya'nın düşme... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Haliç'te seyreden yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesi sonucu denize düşerek yaşamını yitiren Yasin Konya'nın düşme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, 32 yaşındaki Yasin Konya'nın, hareket halindeki teknenin burun kısmında korkuluklara yaslanarak elindeki telefonla ilgilendiği görülüyor.Köprüye temasın ardından dengesini kaybettiGüvenlik kamerası kayıtlarında, yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesinin ardından Yasin Konya'nın dengesini kaybederek denize düştüğü anlar yer aldı.Olayda neler yaşandı?Olay, Eminönü istikametine seyreden yolcu teknesinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesiyle meydana geldi.Temas sırasında teknede görevli Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü.İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Yasin Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
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kaza, tekne, haliç
kaza, tekne, haliç

Yolcu teknesinin köprüye temas ettiği kazada görevlinin düştüğü an görüntülendi

11:17 21.07.2026
© AAYolcu teknesinin köprüye temas ettiği kazada görevlinin düştüğü an görüntülendi
Yolcu teknesinin köprüye temas ettiği kazada görevlinin düştüğü an görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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Haliç'te seyir halindeki yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesi sonucu denize düşerek hayatını kaybeden 32 yaşındaki Yasin Konya'nın düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haliç'te seyreden yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesi sonucu denize düşerek yaşamını yitiren Yasin Konya'nın düşme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 32 yaşındaki Yasin Konya'nın, hareket halindeki teknenin burun kısmında korkuluklara yaslanarak elindeki telefonla ilgilendiği görülüyor.

Köprüye temasın ardından dengesini kaybetti

Güvenlik kamerası kayıtlarında, yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesinin ardından Yasin Konya'nın dengesini kaybederek denize düştüğü anlar yer aldı.

Olayda neler yaşandı?

Olay, Eminönü istikametine seyreden yolcu teknesinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmesiyle meydana geldi.
Temas sırasında teknede görevli Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Yasin Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
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