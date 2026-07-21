https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/oguzhan-ugurun-hakimlik-ifadesi-ortaya-cikti--benim-icin-sasirtici-oldu-1107418734.html

Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 'Benim için şaşırtıcı oldu'

Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 'Benim için şaşırtıcı oldu'

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un yaklaşık 15 saat süren savcılık ve hakimlik ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Hakimlik... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T11:04+0300

2026-07-21T11:04+0300

2026-07-21T11:07+0300

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AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un, savcılık ifadesi ve hakimlik sorgusunun yaklaşık 15 saat sürdüğü öğrenildi.Ortaya çıkan hakimlik sorgusunda Uğur, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:"Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum. İspatladığım olguların suç isnadında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur. Adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim."Deprem bağışlarıyla ilgili açıklama yaptıSavcılık ifadesinde, Babala TV stüdyolarında deprem yardımlarına ilişkin yayınlar yaptıklarını anlatan Oğuzhan Uğur, bağış sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:"Paylaştığımız görüntülerin altına hem AHBAP’ın hem de AFAD’ın IBAN bilgilerini içeren hesap bilgilerini yayımladık. Yardım yapmak isteyen kişiler bizleri arayarak ilgili IBAN bilgilerini teyit ediyordu. Arayan kişilerden bazıları yalnızca AHBAP’a yardım yapmak istiyor ve bizden özellikle AHBAP’ın IBAN numaralarını talep ediyordu. Yurt dışından arayan ve yardım yapmak isteyen kişileri ise özellikle AFAD’a yönlendiriyorduk. Zira gönderilecek paraların yasa dışı vb. olabileceği ihtimalini gözetiyorduk. Bu hususu dikkate alarak bu kişileri doğrudan AFAD’a yardım yapmaya teşvik ettik. O döneme ilişkin, yalnızca AHBAP’a yönelik yardım teşvikinde bulunduğumuz belirtilmekteyse de bu hususlar doğru değildir. Biz ilgili kurumların IBAN numaralarını paylaştık. Kendi şirketlerimiz veya şahsi hesaplarımız üzerinden herhangi bir bağış toplamadık. Bunun yasal olmadığını biliyorduk."Haluk Levent ile yaşadığı süreci anlattıSavcılık ifadesinde Haluk Levent ile ilişkisinin nasıl sona erdiğine de değinen Uğur, şu ifadeleri kullandı:"Haluk Levent’in benimle ilgili çeşitli konuşmalar yaptığını söyledi. Haluk Levent’in, benim kendisini muhalif gibi gösterdiğim yönünde bazı konuşmaları olmuş. Ancak aslında böyle bir durum olmadığını da beyan etmiş. Ben de bunun üzerine Haluk Levent’e mesaj atarak böyle bir durumun bulunup bulunmadığını sordum. Kendisi, yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledi."Görüşmelerinin ardından aralarındaki iletişimin sona erdiğini belirten Uğur, "Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu." dedi.'Ne dernekle ne de Haluk Levent ile herhangi bir ticari faaliyette bulundum'Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği veya Haluk Levent ile mali ilişkisinin bulunmadığını savunan Oğuzhan Uğur, ifadesinde şu açıklamayı yaptı:"Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım. Esasen bunu görebilecek bir konumda da değildim. Ne dernekle ne de Haluk Levent ile herhangi bir ticari faaliyette, iş birliği içerisinde bulundum. Şirket hesaplarıma veya şahsi hesaplarıma herhangi bir para girmedi. Dönemin hassasiyeti gereği, o dönemde böyle bir şey yapmak aklımızın ucundan dahi geçmemiştir."Hesabındaki 6,5 milyon TL'ye ilişkin açıklamaHesabına yatırılan 6,5 milyon TL ile ilgili soruya da yanıt veren Uğur, paranın kaynağını şu sözlerle açıkladı:"6,5 milyon TL tutarındaki parayı, o dönemde ev kredisi, eve yapılan tadilat masrafları, maaşlar ve vergi borçları arttığı için ismini vermek istemediğim bir aile dostumuzdan almıştık. Bu paraları bahsettiğim ödemelerde kullandık. Hesap hareketlerini dosyaya sunacağız. Paranın nereye gittiği, sunulacak hesap hareketlerinde görülecektir."Aylık gelirini ve mal varlığına ilişkin beyanını paylaştıOrtaya çıkan emniyet ifadesinde Oğuzhan Uğur, herhangi bir suç işlemediğini düşündüğü için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti.Aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin TL arasında değiştiğini, bu rakamın reklam gelirlerine göre farklılık gösterdiğini söyleyen Uğur, üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmadığını da ifade etti.'Haluk Levent dışında AHBAP Derneği'nde kimseyi tanımam'Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile ilk kez 2018 yılında programına konuk olduğunda tanıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Sorulan diğer şahısları ise tanımam ve aramızda herhangi bir ilişki yoktur."AHBAP Derneği'nden Haluk Levent dışında kimseyi tanımadığını söyleyen Uğur, "Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda ben de hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım" ifadelerini kullandı.

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