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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yksde-2-soru-iptal-edildi-1107412091.html
YKS'de 2 soru iptal edildi
YKS'de 2 soru iptal edildi
Sputnik Türkiye
ÖSYM, YKS'de 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T07:14+0300
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/binlerce-ogrenciyi-ilgilendiriyor-osym-acikladi-yksde-bir-soru-iptal-edildi-bir-sorunun-da-yaniti-1106908928.html
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

YKS'de 2 soru iptal edildi

07:14 21.07.2026
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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ÖSYM, YKS'de 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:
"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS'nın madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
YAŞAM
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti
1 Temmuz, 12:23
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