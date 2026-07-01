https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/binlerce-ogrenciyi-ilgilendiriyor-osym-acikladi-yksde-bir-soru-iptal-edildi-bir-sorunun-da-yaniti-1106908928.html
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T12:23+0300
2026-07-01T12:23+0300
2026-07-01T12:23+0300
yaşam
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
iptal
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlatmıştı.ÖSYM incelemenin tamamlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu.Hangi yanıt değişti?"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;Hangi soru iptal edildi?Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), iptal
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), iptal
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti
Ayrıntılar geliyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre, AYT’de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlatmıştı.
ÖSYM incelemenin tamamlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu.
"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."