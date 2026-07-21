https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-cevap-kagitlari-ve-aday-cevaplari-erisime-acildi-1107432423.html
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T15:06+0300
2026-07-21T15:06+0300
2026-07-21T15:06+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
ösym
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.10 gün boyunca incelenebilecekÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamındaki sınavlara giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.TC ve şifre ile giriliyorAdaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba bakabilecek.Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/2026-yks-sonuclari-aciklandi-sampiyonlar-belli-oldu-1107411859.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_b81f6acdc496f84f8277ee89a08df7b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.
10 gün boyunca incelenebilecek
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamındaki sınavlara giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr
" adresinden saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
TC ve şifre ile giriliyor
Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba bakabilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer alacak.