https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-cevap-kagitlari-ve-aday-cevaplari-erisime-acildi-1107432423.html

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T15:06+0300

2026-07-21T15:06+0300

2026-07-21T15:06+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

ösym

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ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.10 gün boyunca incelenebilecekÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamındaki sınavlara giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.TC ve şifre ile giriliyorAdaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba bakabilecek.Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer alacak.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym