https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yanginda-terasta-mahsur-kaldilar-alt-katin-penceresi-uzerinde-asili-halde-itfaiyeyi-beklediler-1107427752.html

Yangında terasta mahsur kaldılar: Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler

Yangında terasta mahsur kaldılar: Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:57+0300

2026-07-21T13:57+0300

2026-07-21T14:00+0300

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Antalya'da yangında terasta mahsur kalan 2 kişi son saniyede kurtarıldı. Terasta alevler arasında mahsur kaldılarÜçgen Mahallesi 92. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Dumandan kaçıp dışarı sarktılar2 kişi dumandan çok fazla etkilenince terasın dışında çıkıp, alt katın pencere pervazı üzerinde ayakta durdular. Yüksek kata ve dumana rağmen itfaiyeyi bekleyen ikili, ekipler tarafından merdivenle kurtarıldı.Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yangın neden çıktı?İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.'Son anda itfaiye yetişti'Yangına tanık olan Ali Dumlupınar, balkona çıktığında karşı binanın teras katından yoğun duman yükseldiğini gördüğünü söyledi.Mahsur kalan iki kişinin alevlerin arasında kaldığını ifade eden Dumlupınar, "Alevler üzerlerine doğru geliyordu. Son anda itfaiye yetişti ve onları indirdi. Ardından büyük bir gürültü oldu. Biz de korkup binadan aşağı indik. İnşallah kötü bir şey olmamıştır." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ankarada-yenimahalledeki-ot-yangini-cakmakla-otluklari-tutusturmus-gozaltina-alindi-1107412762.html

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