Yangında terasta mahsur kaldılar: Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler
13:57 21.07.2026 (güncellendi: 14:00 21.07.2026)
Yangında terasta mahsur kaldılar: Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'da yangında terasta mahsur kalan 2 kişi son saniyede kurtarıldı.
Terasta alevler arasında mahsur kaldılar
Üçgen Mahallesi 92. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dumandan kaçıp dışarı sarktılar
2 kişi dumandan çok fazla etkilenince terasın dışında çıkıp, alt katın pencere pervazı üzerinde ayakta durdular. Yüksek kata ve dumana rağmen itfaiyeyi bekleyen ikili, ekipler tarafından merdivenle kurtarıldı.
🔥Yangında terasta mahsur kaldılar🧑🚒Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2026
‼️⚡️Antalya Muratpaşa'da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. Alevler ve duman tüm terası sarınca terastan dışarı sarkıp alt katın penceresi üzerinde… pic.twitter.com/PvxPOFi1nD
Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın neden çıktı?
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
© Yiğithan YıldızYangında terasta mahsur kaldılar: Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler
Yangında terasta mahsur kaldılar: Alt katın penceresi üzerinde asılı halde itfaiyeyi beklediler
© Yiğithan Yıldız
'Son anda itfaiye yetişti'
Yangına tanık olan Ali Dumlupınar, balkona çıktığında karşı binanın teras katından yoğun duman yükseldiğini gördüğünü söyledi.
Mahsur kalan iki kişinin alevlerin arasında kaldığını ifade eden Dumlupınar, "Alevler üzerlerine doğru geliyordu. Son anda itfaiye yetişti ve onları indirdi. Ardından büyük bir gürültü oldu. Biz de korkup binadan aşağı indik. İnşallah kötü bir şey olmamıştır." diye konuştu.