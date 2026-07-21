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SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/venezueladaki-ikiz-deprem-felaketinde-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-5-bini-gecti-1107418990.html
Venezuela'daki ikiz deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5 bini geçti
Venezuela'daki ikiz deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5 bini geçti
Sputnik Türkiye
Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 278'e çıktığı bildirildi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T11:10+0300
2026-07-21T11:10+0300
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Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından, depremlerdeki can kaybına ilişkin açıklamada bulundu.Rodriguez, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 70 artarak 5 bin 278'e, yaralı sayısının da 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1405 artçı sarsıntı kaydedildi.Öte yandan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in liderliğinde, başkent Caracas'ta düzenlenen törende, depremlerden etkilenen 240'tan fazla aileye hükümet tarafından inşa edilen ilk konutlar teslim edildi.Rodriguez, depremzedelere her ay düzenli olarak konut teslim edileceğini, yıl sonuna kadar 4 bin konutun tamamlanacağını, 2027'de ise bu sayının 10 bini aşmasının hedeflendiğini belirtti.Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmiştiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/venezueladan-turk-arama-kurtarma-ekiplerine-venezuela-kahramani-nisani-1106993344.html
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venezuela, deprem

Venezuela'daki ikiz deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 5 bini geçti

11:10 21.07.2026
© AP Photo / Ariana CubillosVenezuela'daki ikiz deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor
Venezuela'daki ikiz deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 278'e çıktığı bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından, depremlerdeki can kaybına ilişkin açıklamada bulundu.
Rodriguez, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 70 artarak 5 bin 278'e, yaralı sayısının da 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.
Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1405 artçı sarsıntı kaydedildi.
Öte yandan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in liderliğinde, başkent Caracas'ta düzenlenen törende, depremlerden etkilenen 240'tan fazla aileye hükümet tarafından inşa edilen ilk konutlar teslim edildi.
Rodriguez, depremzedelere her ay düzenli olarak konut teslim edileceğini, yıl sonuna kadar 4 bin konutun tamamlanacağını, 2027'de ise bu sayının 10 bini aşmasının hedeflendiğini belirtti.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
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