https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/venezueladan-turk-arama-kurtarma-ekiplerine-venezuela-kahramani-nisani-1106993344.html
Venezuela'dan Türk arama kurtarma ekiplerine 'Venezuela Kahramanı' nişanı
Venezuela'dan Türk arama kurtarma ekiplerine 'Venezuela Kahramanı' nişanı
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekiplerini "Venezuela Kahramanı" nişanıyla... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T09:17+0300
2026-07-04T09:17+0300
2026-07-04T09:17+0300
dünya
türkiye
venezuela
deprem
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Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekipleri, ülkedeki katkıları nedeniyle "Venezuela Kahramanı" nişanına layık görüldü.Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremden en fazla etkilenen bölgelerden La Guaira'da bulunan limanı ziyaret ederek, yabancı arama kurtarma ekipleri için düzenlenen törende ekip liderlerine kahramanlık nişanlarını takdim etti. Törene Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de katıldı.Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e "Venezuela Kahramanı" nişanı verildi.Arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlenen Türk ekiplerine bağlı 6 arama kurtarma köpeği de "Venezuela'nın Kahraman Köpeği" madalyasıyla ödüllendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürRodriguez ayrıca, Türkiye'nin deprem sonrası sağladığı destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben hazırlanan teşekkür mektubu ve teşekkür nişanını, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim etti.Büyükelçi Karamanoğlu, törende yaptığı açıklamada Venezuela yönetiminin yabancı arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmek amacıyla özel bir tören düzenlediğini belirterek, Türk ekibinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve nişan verildiğini söyledi.Karamanoğlu, arama kurtarma köpeklerinin de ödüllendirilmesinin anlamlı bir jest olduğunu ifade ederek, "Rodriguez, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına özellikle teşekkür etti. Türkiye'nin depremin ilk anından itibaren Venezuela'nın yanında olduğunu ve bunun unutulmayacağını dile getirdi. Biz de Venezuela halkının bu zor günlerinde destek olmaktan memnuniyet duyduk" dedi.Deprem sonrası yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği katkıları onurlandırmak amacıyla oluşturulan "Venezuela Kahramanı" nişanı, ülkede görev yapan uluslararası ekiplere takdim edilmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abdli-hava-kuvvetleri-binbasisi-trump-ve-vancein-azlini-isterken-kongrede-gozaltina-alindi-1106983335.html
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türkiye, venezuela, deprem
türkiye, venezuela, deprem
Venezuela'dan Türk arama kurtarma ekiplerine 'Venezuela Kahramanı' nişanı
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekiplerini "Venezuela Kahramanı" nişanıyla onurlandırdı. Enkaz çalışmalarında görev yapan 6 arama kurtarma köpeğine de özel madalya verildi.
Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekipleri, ülkedeki katkıları nedeniyle "Venezuela Kahramanı" nişanına layık görüldü.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremden en fazla etkilenen bölgelerden La Guaira'da bulunan limanı ziyaret ederek, yabancı arama kurtarma ekipleri için düzenlenen törende ekip liderlerine kahramanlık nişanlarını takdim etti. Törene Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de katıldı.
Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e "Venezuela Kahramanı" nişanı verildi.
Arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlenen Türk ekiplerine bağlı 6 arama kurtarma köpeği de "Venezuela'nın Kahraman Köpeği" madalyasıyla ödüllendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Rodriguez ayrıca, Türkiye'nin deprem sonrası sağladığı destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben hazırlanan teşekkür mektubu ve teşekkür nişanını, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim etti.
Büyükelçi Karamanoğlu, törende yaptığı açıklamada Venezuela yönetiminin yabancı arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmek amacıyla özel bir tören düzenlediğini belirterek, Türk ekibinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve nişan verildiğini söyledi.
Karamanoğlu, arama kurtarma köpeklerinin de ödüllendirilmesinin anlamlı bir jest olduğunu ifade ederek, "Rodriguez, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına özellikle teşekkür etti. Türkiye'nin depremin ilk anından itibaren Venezuela'nın yanında olduğunu ve bunun unutulmayacağını dile getirdi. Biz de Venezuela halkının bu zor günlerinde destek olmaktan memnuniyet duyduk" dedi.
Deprem sonrası yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği katkıları onurlandırmak amacıyla oluşturulan "Venezuela Kahramanı" nişanı, ülkede görev yapan uluslararası ekiplere takdim edilmeye devam ediyor.