https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/venezuela-hantavirus-teshisi-konulan-3-kisi-hayatini-kaybetti-1107445389.html

Venezuela: Hantavirüs teşhisi konulan 3 kişi hayatını kaybetti

Venezuela: Hantavirüs teşhisi konulan 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Venezuela'nın doğusundaki Anzoategui eyaletinde hantavirüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T23:48+0300

2026-07-21T23:48+0300

2026-07-21T23:48+0300

dünya

venezuela

anzoategui

hantavirüs

hantavirüs pulmoner sendromu (hps)

fare

fareler

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Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin hantavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Barinas eyaletinde yaşamını yitiren 2 sağlık çalışanının ölümlerinin ise Anzoategui'deki vakalarla bağlantılı olmadığı ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.Açıklamada, söz konusu ölümlerin münferit olaylar olduğu, toplum sağlığı açısından genel bir risk oluşturmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/dso-duyurdu-hantavirus-salgini-sona-erdi-1106949021.html

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venezuela, anzoategui, hantavirüs, hantavirüs pulmoner sendromu (hps), fare, fareler