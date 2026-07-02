https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/dso-duyurdu-hantavirus-salgini-sona-erdi-1106949021.html
DSÖ duyurdu: Hantavirüs salgını sona erdi
DSÖ duyurdu: Hantavirüs salgını sona erdi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T17:18+0300
2026-07-02T17:18+0300
2026-07-02T17:18+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
hantavirüs
hantavirüs türkiye
türkiyede hantavirüs var mı
hantavirüs pulmoner sendromu (hps)
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Nisan ayında üç kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgını sona erdi.Temaslı kişilerin karantina sürecinin tamamlanmasının ardından DSÖ, yaptığı açıklamada toplam 13 enfeksiyona yol açan salgının resmen sona erdiğini duyurdu.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Son temaslı kişiler de karantinalarını tamamladı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/dso-hantavirus-salgininda-sona-yaklasildigini-acikladi-1106845661.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), hantavirüs, hantavirüs türkiye , türkiyede hantavirüs var mı, hantavirüs pulmoner sendromu (hps)
dünya sağlık örgütü (dsö), hantavirüs, hantavirüs türkiye , türkiyede hantavirüs var mı, hantavirüs pulmoner sendromu (hps)
DSÖ duyurdu: Hantavirüs salgını sona erdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı.
Nisan ayında üç kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgını sona erdi.
Temaslı kişilerin karantina sürecinin tamamlanmasının ardından DSÖ, yaptığı açıklamada toplam 13 enfeksiyona yol açan salgının resmen sona erdiğini duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Son temaslı kişiler de karantinalarını tamamladı" dedi.