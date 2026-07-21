https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/universiteye-baslayacak-ogrencilere-aylik-13-bin-750-lira-burs-sartlari-belli-oldu-kimler-1107426953.html

Üniversiteye başlayacak öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs: Şartları belli oldu, kimler başvurabilir?

Üniversiteye başlayacak öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs: Şartları belli oldu, kimler başvurabilir?

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, görev alanına giren konularda kariyer yapan gençler için burs programını hayata geçirdi. YKS'de ilk 100 bine giren 300... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:22+0300

2026-07-21T13:22+0300

2026-07-21T13:22+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

burs

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106257302_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8f78bf462099481bd7dc591e7b72e257.png

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu da başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da görev alanlarına giren konularda kariyer yapmak isteyen gençler için burs programının şartlarını açıkladı. Buna göre, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Aranan şart ise bakanlığın belirlediği enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda 27 lisans programından birine yerleşecek olmak. Hangi alanlarda eğitim alan öğrencilere burs verilecekTENMAK Araştırma Burs Programları’nın ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Alparslan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar şu bilgileri paylaştı;: “2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13.750 TL başarı bursu sağlayacağız."TENMARK Bursları başvuru ne zaman? Başvuru tarihlerinin 1-15 Eylül 2026 olduğunu paylaşan Bakan Bayraktar, paylaşımında, burs başvurusunun yapılabileceği internet sitesi bağlantısına da yer verdi. Başarı bursu çağrısına, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek.Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvuru süreçleri için https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresini kullanacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.Program kapsamında ayrıca her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece, öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yksde-2-soru-iptal-edildi-1107412091.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), burs, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı