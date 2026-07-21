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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-ordusu-harkov-etrafinda-savunma-hatti-insa-etmeye-basladi-1107423026.html
Ukrayna ordusu Harkov etrafında savunma hattı inşa etmeye başladı
Ukrayna ordusu Harkov etrafında savunma hattı inşa etmeye başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Rus ordusunun orta vadede Harkov’a ulaşacağı beklentisiyle şehir etrafında tahkimat çalışmalarına başladığı belirtildi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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rusya
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Güvenlik güçlerindeki kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Harkov’un savunmasını organize etmek amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 23. İstihkam-Mevzi Alayı bünyesinde ayrı bir tabur oluşturuldu. Söz konusu birliklerin bölgede savunma yapıları ve tahkimat inşasına başladığı bildirildi.Ukrayna komutanlığı, Rus birliklerinin orta vadede Harkov sınırlarına ulaşacağını öngörüyor.Bölgedeki operasyonlar sürüyorHarkov ve Sumi yönlerinde Rus ordusuna bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu faaliyet gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu istikamette son 24 saat içinde 145'ten fazla Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, bir zırhlı savaş aracı, 15 otomobil ve üç topçu sistemi imha edildi.Söz konusu operasyonlar, Rusya tarafınca sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ‘tampon bölge’ oluşturma talimatı kapsamında devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-devrim-muhafizlari-her-saldiriya-unutulmayacak-sekilde-karsilik-verilecek-1107421608.html
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rusya, ukrayna, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna ordusu Harkov etrafında savunma hattı inşa etmeye başladı

11:59 21.07.2026 (güncellendi: 12:03 21.07.2026)
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AFP 2023
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Rus ordusunun orta vadede Harkov’a ulaşacağı beklentisiyle şehir etrafında tahkimat çalışmalarına başladığı belirtildi.
Güvenlik güçlerindeki kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Harkov’un savunmasını organize etmek amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 23. İstihkam-Mevzi Alayı bünyesinde ayrı bir tabur oluşturuldu. Söz konusu birliklerin bölgede savunma yapıları ve tahkimat inşasına başladığı bildirildi.
Ukrayna komutanlığı, Rus birliklerinin orta vadede Harkov sınırlarına ulaşacağını öngörüyor.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor

Harkov ve Sumi yönlerinde Rus ordusuna bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu faaliyet gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu istikamette son 24 saat içinde 145'ten fazla Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, bir zırhlı savaş aracı, 15 otomobil ve üç topçu sistemi imha edildi.
Söz konusu operasyonlar, Rusya tarafınca sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ‘tampon bölge’ oluşturma talimatı kapsamında devam ediyor.
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