https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ukrayna-ordusu-harkov-etrafinda-savunma-hatti-insa-etmeye-basladi-1107423026.html

Ukrayna ordusu Harkov etrafında savunma hattı inşa etmeye başladı

Ukrayna ordusu Harkov etrafında savunma hattı inşa etmeye başladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Rus ordusunun orta vadede Harkov’a ulaşacağı beklentisiyle şehir etrafında tahkimat çalışmalarına başladığı belirtildi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

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Güvenlik güçlerindeki kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Harkov’un savunmasını organize etmek amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 23. İstihkam-Mevzi Alayı bünyesinde ayrı bir tabur oluşturuldu. Söz konusu birliklerin bölgede savunma yapıları ve tahkimat inşasına başladığı bildirildi.Ukrayna komutanlığı, Rus birliklerinin orta vadede Harkov sınırlarına ulaşacağını öngörüyor.Bölgedeki operasyonlar sürüyorHarkov ve Sumi yönlerinde Rus ordusuna bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu faaliyet gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu istikamette son 24 saat içinde 145'ten fazla Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, bir zırhlı savaş aracı, 15 otomobil ve üç topçu sistemi imha edildi.Söz konusu operasyonlar, Rusya tarafınca sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ‘tampon bölge’ oluşturma talimatı kapsamında devam ediyor.

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