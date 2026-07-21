https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-devrim-muhafizlari-her-saldiriya-unutulmayacak-sekilde-karsilik-verilecek-1107421608.html

İran Devrim Muhafızları: Her saldırıya unutulmayacak şekilde karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları: Her saldırıya unutulmayacak şekilde karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıya kararlı şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Öte yandan İranlı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T11:26+0300

2026-07-21T11:26+0300

2026-07-21T11:26+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

i̇ran silahlı kuvvetleri

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığının korunmasına yönelik kararlılık mesajı verdi. Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan açıklamada, İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve ulusal onurunun inanç, milli birlik, muharebe hazırlığı, caydırıcılık ve istihbarat kapasitesiyle korunduğu ifade edildi.Açıklamada, ülkeye yönelik her türlü saldırı ve "düşman maceracılığına" karşı kararlı ve "unutulmayacak" bir karşılık verileceği vurgulandı.İranlı askeri kaynak: Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapalıÖte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir askeri kaynak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğunu öne sürdü.Kaynak, stratejik su yolundan gemi geçişlerine izin verilmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bulunduğunu savundu.İranlı askeri kaynak, boğazın yeniden açılması ya da kısıtlamaların sürdürülmesine ilişkin kararların yalnızca güvenlik değerlendirmeleri ve ulusal çıkarlar doğrultusunda alınacağını ifade etti.Ayrıca ABD'nin "hasmane eylemleri" devam ettiği sürece mevcut uygulamanın değişmeyeceğini öne süren kaynak, deniz taşımacılığında yaşanabilecek olası aksaklıkların sorumluluğunu ise bölgedeki askeri gerilimi artıran taraflara yükledi.Hürmüz Boğazı küresel enerji ticareti açısından kritik önemdeBasra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji nakil güzergâhlarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının önemli bir bölümü bu su yolundan gerçekleştiriliyor.Bu nedenle boğazdaki olası kısıtlamalar, küresel enerji piyasaları ve uluslararası deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trumptan-iran-mesaji-aksine-karar-verene-kadar-surecek-1107418807.html

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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, i̇ran silahlı kuvvetleri