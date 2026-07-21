https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/turk-soforler-icin-yeni-vize-turu-3-bin-750-liraya-bir-yil-gecerli-olacak-1107425124.html

Türk şoförler için yeni vize türü: 3 bin 750 liraya bir yıl geçerli olacak

Türk şoförler için yeni vize türü: 3 bin 750 liraya bir yıl geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'a taşımacılık yapan Türk şoförler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturuldu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:58+0300

2026-07-21T12:58+0300

2026-07-21T12:58+0300

türki̇ye

vize

şoför

suudi arabistan

türkiye

taşımacılık

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Türkiye ve Suudi Arabistan, bu ülkeye taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakere yürütürken, Suudi tarafınca ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturuldu.Ulaşımın kolaylaştırılması uluslararası ticaret için büyük önem taşırken, Orta Doğu'daki olaylar sebebiyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar kara yoluyla taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken, firmaların Suudi Arabistan'a kara yoluyla erişimi için imkanlar da oluştu.Firmaların Suudi Arabistan'a uygun koşullarda taşıma yapabilmesi için bu ülkeyle üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, Suudi yetkililerle başta sürücü vizeleri olmak üzere taşımacılığa dair tüm diğer hususlar istişare edildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü de sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme amaçlı bir yazı gönderdi.Vize için kritik adımBu ülkeyle yürütülen temaslarda sürücü vizeleri konusunda yeni adım atıldı.Bu kapsamda, 3 bin 750 liraya 1 yıl geçerli olacakBununla birlikte, sürücülerin operasyonel süreçlerde yaşadığı sıkıntılı durumlar bakanlığa iletiliyor ve süreç yakından takip ediliyor.Suudi Arabistan tarafıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, çok girişli kara taşımacılığı vizesinin bir yıl süreyle 300 Suudi riyali (3 bin 750 lira) ücret karşılığında, tek girişli transit taşımacılık vizesinin ücretsiz verilmesi hususunda mutabık kalındı.Suudi Arabistan makamlarınca alınan söz konusu kararın, taşımaları ve sürücü vizesi teminini kolaylaştırması öngörülüyor.Transit taşımalarda izin verilen dört günlük kalış süresinin Suudi Arabistan'ın geniş bir coğrafyaya sahip olması, zaman zaman taşıtlarda bakım/tamir ihtiyacı gibi durumların yaşanması, sürüş dinlenme sürelerine riayet edilmesi gibi nedenlerle yetersiz kalması sebebiyle ikili taşımalarda olduğu gibi 15 güne çıkarılması talebi de Suudi makamlarına diplomatik kanaldan iletildi.Vize temininde aracı şirkete ödenen ücretlerin makul seviyelere çekilmesi hususu da bu ülkeye iletilen hususlar arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-vize-politikasini-degistiriyor-2-kritik-adim-atildi-1107332847.html

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