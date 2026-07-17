https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-vize-politikasini-degistiriyor-2-kritik-adim-atildi-1107332847.html

ABD vize politikasını değiştiriyor: 2 kritik adım atıldı

ABD vize politikasını değiştiriyor: 2 kritik adım atıldı

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, vize politikasında iki yeni düzenlemeye gidiyor. Yabancı öğrenciler ile değişim programı katılımcılarının ülkede kalış süresi en fazla dört yılla... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:19+0300

2026-07-17T12:19+0300

2026-07-17T12:20+0300

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ABD yönetimi, yabancı öğrencilerin ülkede kalış sürelerini sınırlandıran ve şiddet yanlısı olduğu belirtilen “aşırı sol” yapılara bağlantılı kişilerin ülkeye girişini engellemeyi amaçlayan iki ayrı vize düzenlemesini duyurdu.ABD İç Güvenlik Bakanlığı, F, J ve I tipi göçmenlik dışı vizelerle ülkeye girenlerin kalış sürelerine sabit üst sınır getirileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise “aşırı sol terör grupları ve bağlantılı yapılara” destek verdiği değerlendirilen yabancı uyruklulara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını bildirdi.Yabancı öğrencilere en fazla dört yılİç Güvenlik Bakanlığının açıkladığı nihai kurala göre, öğrenci ve değişim programı vizelerine sahip kişiler ABD’de kayıtlı oldukları programın süresi boyunca kalabilecek. Ancak bu süre, kural olarak dört yılı aşamayacak.Düzenleme, özellikle F tipi öğrenci vizeleri, J tipi değişim programı vizeleri ve yabancı basın mensuplarına verilen I tipi vizeleri kapsayacak.Mevcut sistemde vize sahiplerinin kalış süresi, çoğunlukla eğitim, değişim veya mesleki faaliyetlerinin devam ettiği dönem esas alınarak belirleniyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulamanın yerine daha sıkı denetime tabi sabit süre sistemi getirilecek.Ek süre için yeniden başvuru gerekecekAkademik programını belirlenen süre içinde tamamlayamayan yabancı öğrenciler, ABD’de daha uzun süre kalabilmek için federal makamlara süre uzatma başvurusu yapabilecek.Böylece vize sahiplerinin ülkedeki statüsü yeniden incelenecek ve ek süre talepleri bireysel değerlendirmeye tabi tutulacak.Düzenlemenin gelecek günlerde resmen yayımlanması ve yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.“Sürekli derslere kaydolarak sistemi kötüye kullandılar”Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, mevcut sistemin bazı yabancı öğrenciler tarafından kötüye kullanıldığını savundu.Mullin, yabancı öğrencilerin yıllarca belirsiz sürelerle ABD’de kalabildiğini ileri sürerek, bazı kişilerin ülkeden ayrılmamak amacıyla art arda farklı derslere ve programlara kayıt yaptırdığını söyledi.Yeni süre sınırlamalarının, ABD’de bulunan yabancıların daha etkili biçimde “taranmasını, incelenmesini ve izlenmesini” sağlayacağını belirtti.“Aşırı sol” yapılara yönelik vize kısıtlamasıABD Dışişleri Bakanlığı da “aşırı sol terör grupları ve bağlantılı yapılara” yönelik yeni bir vize kısıtlama politikası başlatılacağını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklamasında hedef alınan grupların siyasi amaçlarına ulaşmak için şiddeti araç olarak kullandığını savundu.Rubio, söz konusu yapıların bombalama, suikast ve benzeri eylemlerle ifade özgürlüğünü bastırmayı, siyasi muhalefeti sınırlandırmayı, karar alma süreçlerini etkilemeyi ve demokratik işleyişi sabote etmeyi amaçladığını öne sürdü.Finansman ve lojistik destek de kapsamdaYeni vize politikası kapsamında yalnızca doğrudan şiddet eylemlerine katılan kişilerin değil, bu eylemleri desteklediği veya teşvik ettiği değerlendirilen yabancıların da hedef alınacağı belirtildi.Kısıtlamaların şu faaliyetlerle bağlantılı kişilere uygulanabileceği aktarıldı:Terör eylemlerini desteklemek veya teşvik etmek, şiddet içeren suç faaliyetlerine yardım sağlamak, ekonomik sabotaja katılmak, şiddet eylemleri için finansman sağlamak, eleman temin etmek ve lojistik destek sunmak.Politikanın, ABD topraklarında şiddet eylemleri planlamaya veya koordine etmeye çalışan uluslararası ağların vize kanallarını kapatmayı amaçladığı ifade edildi.Göçmenlik yasası dayanak gösterildiABD Dışişleri Bakanlığı, yeni kısıtlamaların Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında uygulanacağını bildirdi.Ancak hangi kişi ve kuruluşların “aşırı sol terör grubu” veya bağlantılı yapı olarak değerlendirileceğine ilişkin ayrıntılı bir liste paylaşılmadı.Washington yönetiminin açıkladığı iki düzenleme, ABD’nin öğrenci vizeleri, göçmenlik denetimi ve ulusal güvenlik politikalarında yeni bir sıkılaşma dönemine girdiğini gösteriyor.

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