Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: AB’deki siyasetçiler Rusya ile çatışma çıkarıp kaçacak

Rusya’dan AB toprakları, güvenliği, barışı ya da AB vatandaşlarının hayatı açısından bir tehit gelmiyor. Ancak AB içinde öyle insanlar var ki, kalpleri adeta bir çatışma çıkması için atıyor. Çatışmayı çıkaracaklar ve ardından kaçacaklar. Peki bunun için kimi seferber etmek istiyorlar, Hırvatları mı? Bu olmayacak.