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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: AB’deki siyasetçiler Rusya ile çatışma çıkarıp kaçacak
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: AB’deki siyasetçiler Rusya ile çatışma çıkarıp kaçacak
Sputnik Türkiye
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği'ndeki (AB) bazı siyasetçilerin Rusya ile doğrudan çatışma riskini körüklediğini belirterek, olası bir... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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NATO Zirvesi temasları kapsamında açıklamalarda bulunan Milanovic, Ukrayna’daki çatışmalar sona erdikten sonra bu ülkede Batı askeri varlığını öngören “gönüllüler koalisyonu” fikrine tepki gösterdi. Söz konusu girişimi “yeterince çalışılmamış, belirsiz ve tehlikeli” sözleriyle nitelendiren Milanovic, Hırvatistan'ın bu plana destek vermeyeceğinin altını çizdi.Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir tören birliğinin, 14 Temmuz’da Fransa’da düzenlenen Bastille Günü geçit törenine katılmasına izin vermediğini hatırlatan Hırvat lider, bu tür adımların Zagreb yönetimini fiilen söz konusu "gönüllüler koalisyonu"na yaklaştıracağını ifade etti.Mevcut atmosferi "savaşa yönelik bir psikolojik hazırlık" olarak değerlendiren Milanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rdif-baskani-dmitriyev-ab-ve-birlesik-krallik-en-buyuk-zarari-gorecek-1107361508.html
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zoran milanovic, hırvatistan, avrupa birliği, ab, nato, rusya, batı, çatışma, gönüllüler koalisyonu, avrupa
zoran milanovic, hırvatistan, avrupa birliği, ab, nato, rusya, batı, çatışma, gönüllüler koalisyonu, avrupa
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: AB’deki siyasetçiler Rusya ile çatışma çıkarıp kaçacak
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği'ndeki (AB) bazı siyasetçilerin Rusya ile doğrudan çatışma riskini körüklediğini belirterek, olası bir savaş durumunda çatışmayı başlatan bu kişilerin "kaçacağını" ifade etti.
NATO Zirvesi temasları kapsamında açıklamalarda bulunan Milanovic, Ukrayna’daki çatışmalar sona erdikten sonra bu ülkede Batı askeri varlığını öngören “gönüllüler koalisyonu” fikrine tepki gösterdi. Söz konusu girişimi “yeterince çalışılmamış, belirsiz ve tehlikeli” sözleriyle nitelendiren Milanovic, Hırvatistan'ın bu plana destek vermeyeceğinin altını çizdi.
Rusya’dan AB toprakları, güvenliği, barışı ya da AB vatandaşlarının hayatı açısından bir tehit gelmiyor. Ancak AB içinde öyle insanlar var ki, kalpleri adeta bir çatışma çıkması için atıyor. Çatışmayı çıkaracaklar ve ardından kaçacaklar. Peki bunun için kimi seferber etmek istiyorlar, Hırvatları mı? Bu olmayacak.
Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir tören birliğinin, 14 Temmuz’da Fransa’da düzenlenen Bastille Günü geçit törenine katılmasına izin vermediğini hatırlatan Hırvat lider, bu tür adımların Zagreb yönetimini fiilen söz konusu "gönüllüler koalisyonu"na yaklaştıracağını ifade etti.
Mevcut atmosferi "savaşa yönelik bir psikolojik hazırlık" olarak değerlendiren Milanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben Hırvatistan’ın bu tür oluşumların içinde yer almasına karşıyım. Çünkü şu anda bu, Rusya ile savaşa psikolojik hazırlığın bir parçası. AB’de akademik, ekonomik, sosyal ya da diğer alanlarda kayda değer bir gelişme yaşanmıyor; Birlik şu an neredeyse sadece savaş konuşuyor ve askeri üretimi finanse etmenin yollarını arıyor.