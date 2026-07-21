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ABD Dışişleri dünya genelindeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı duyurdu
ABD Dışişleri dünya genelindeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-bolgedeki-abd-uslerini-hedef-aldi-2-petrol-tankeri-vuruldu-himars-patriot-sistemleri-ve-mq-9-1107411690.html
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abd, i̇ran, abd dışişleri, washington

ABD Dışişleri dünya genelindeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı duyurdu

10:42 21.07.2026 (güncellendi: 10:45 21.07.2026)
© SputnikABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.
Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.
Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya Genelinde Uyarı: Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık bir hal almış olup, öngörülemeyen gerilim tırmanışları yaşanma ihtimali bulunmaktadır.

Halihazırda Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının dikkatli ve yüksek düzeyde tedbirli olmaları, olası uçuş iptallerine, zaman zaman hava sahalarının kapatılmasına ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunmaları tavsiye edilmektedir.

Büyükelçilik ve konsoloslukların güvenlik uyarılarını, yerel makamların açıklamalarını ve son gelişmeler için haber kaynaklarını yakından takip edin.

Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının ise bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri önerilmektedir.

Orta Doğu dışındakiler de dahil olmak üzere ABD diplomatik temsilcilikleri daha önce hedef alınmıştır.

İran ve İran yanlısı gruplar, dünyanın farklı bölgelerinde ABD'nin diğer çıkarlarını veya ABD ile ilişkilendirilen yerleri ve Amerikalıları hedef alabilir.

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