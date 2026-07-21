ABD Dışişleri dünya genelindeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı duyurdu

Dünya Genelinde Uyarı: Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık bir hal almış olup, öngörülemeyen gerilim tırmanışları yaşanma ihtimali bulunmaktadır.

Halihazırda Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının dikkatli ve yüksek düzeyde tedbirli olmaları, olası uçuş iptallerine, zaman zaman hava sahalarının kapatılmasına ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunmaları tavsiye edilmektedir.

Büyükelçilik ve konsoloslukların güvenlik uyarılarını, yerel makamların açıklamalarını ve son gelişmeler için haber kaynaklarını yakından takip edin.

Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının ise bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri önerilmektedir.

Orta Doğu dışındakiler de dahil olmak üzere ABD diplomatik temsilcilikleri daha önce hedef alınmıştır.

İran ve İran yanlısı gruplar, dünyanın farklı bölgelerinde ABD'nin diğer çıkarlarını veya ABD ile ilişkilendirilen yerleri ve Amerikalıları hedef alabilir.