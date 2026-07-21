https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trumpin-yeni-tarife-plani-ortaya-cikti-60-ulkeye-ek-gumruk-vergisi-hazirligi-1107436573.html

Trump'ın yeni tarife planı ortaya çıktı: 60 ülkeye ek gümrük vergisi hazırlığı

Trump'ın yeni tarife planı ortaya çıktı: 60 ülkeye ek gümrük vergisi hazırlığı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bu hafta yaklaşık 60 ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre, süresi... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T16:56+0300

2026-07-21T16:56+0300

2026-07-21T16:56+0300

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donald trump

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haberler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, küresel ticaret politikasında yeni bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi bu hafta yaklaşık 60 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurmayı planlıyor.Habere göre, yeni düzenleme kapsamında söz konusu ülkelere uygulanacak ithalat vergileri yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişecek.Küresel tarifenin yerini ülke bazlı vergiler alabilirİddiaya göre yeni uygulama, Trump'ın şubat ayında yürürlüğe koyduğu ve tüm ülkeleri kapsayan yüzde 10'luk küresel gümrük vergisinin yerine geçecek.Böylece Washington yönetiminin, tek tip vergi modeli yerine ülke bazlı yeni bir tarife sistemine geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.150 günlük uygulamanın süresi doluyorTrump, şubat ayında imzaladığı kararnameyle ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında küresel ithalat vergisi uygulanmasını kararlaştırmıştı.Beyaz Saray, söz konusu kararın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında başkana tanınan yetkilere dayanılarak alındığını açıklamıştı.24 Şubat'ta yürürlüğe giren düzenlemenin 150 günlük süresi 24 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Yeni tarife planının da bu tarihten önce açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.Küresel ticarette yeni gerilim endişesiTrump yönetiminin hazırladığı öne sürülen yeni tarife planının hayata geçirilmesi halinde, başta ABD'nin önemli ticaret ortakları olmak üzere çok sayıda ülkenin ihracatı etkilenebilir.Uzmanlar, ülke bazlı gümrük vergilerinin küresel ticarette yeni gerilimlere yol açabileceği ve uluslararası tedarik zincirleri üzerinde ilave maliyet baskısı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-ve-iran-arasindaki-yeni-saldirilar-nedeniyle-petrol-fiyatlari-yuzde-2den-fazla-yukseldi-1107436419.html

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