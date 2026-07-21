https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-ve-iran-arasindaki-yeni-saldirilar-nedeniyle-petrol-fiyatlari-yuzde-2den-fazla-yukseldi-1107436419.html
ABD ve İran arasındaki yeni saldırılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi
ABD ve İran arasındaki yeni saldırılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları salı günü, ABD ve İran arasındaki yeni saldırıların yanı sıra Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a deniz ablukası tehdidi üzerine %2’den fazla yükseldi. Ayrıntılar haberde...
2026-07-21T16:55+0300
2026-07-21T16:55+0300
2026-07-21T16:55+0300
ekonomi̇
i̇ran
abd
petrol fiyatları
hürmüz boğazı
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104876896_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_22e74bd0f60a317047c60416e9a061c9.jpg
Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 2.1 artışla varil başına 91.11 dolara çıktı. ABD West Texas Intermediate (WTI) vadeli kontratı yüzde 2.49 yükselerek 85.30 dolar seviyesine ulaştı.UBS analisti Giovanni Staunovo, Amerikan basınına "Hürmüz Boğazı'ndan geçen ihracatın azalması ve Kızıldeniz üzerinden gelen petrol arzında olası kesinti endişeleri, petrol fiyatlarını yükseltiyor" dedi.Bir tanker, Hürmüz Boğazı’nda bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu bildirerek mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı açıklandı. Gemi geçişlerinde belirgin düşüş yaşanıyor.Husiler’in ambargosuFiyat artışlarını sınırlayan bir gelişme ise İranlı bir yetkilinin, arabulucuların 10 günlük ateşkes önerisi aldıklarını açıklaması oldu. Bu, 17 Haziran’da imzalanan ve Şubat 28’de ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı bitirmeyi hedefleyen anlaşmayı kurtarma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Öte yandan Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulayacaklarını duyurdu. Bu, küresel enerji arzı ve ticareti için yeni bir uyarı sinyali oluşturuyor.ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta düştüğü, distilat stoklarının ise muhtemelen yükseldiği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/husiler-suudi-arabistana-karsi-deniz-ablukasi-baslatti-1107399219.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104876896_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8f887ec50be87026f052b72eac719661.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, petrol fiyatları, hürmüz boğazı, husiler
i̇ran, abd, petrol fiyatları, hürmüz boğazı, husiler
ABD ve İran arasındaki yeni saldırılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi
Petrol fiyatları salı günü, ABD ve İran arasındaki yeni saldırıların yanı sıra Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a deniz ablukası açıklaması üzerine yüzde 2’den fazla yükseldi.
Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 2.1 artışla varil başına 91.11 dolara çıktı. ABD West Texas Intermediate (WTI) vadeli kontratı yüzde 2.49 yükselerek 85.30 dolar seviyesine ulaştı.
UBS analisti Giovanni Staunovo, Amerikan basınına "Hürmüz Boğazı'ndan geçen ihracatın azalması ve Kızıldeniz üzerinden gelen petrol arzında olası kesinti endişeleri, petrol fiyatlarını yükseltiyor" dedi.
ABD güçleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Tahran, Amerikan askerlerinin ölümünün bedelini ağır ödeyecek”
açıklamasının ardından İran’ın güneyindeki hedefleri bombaladı. İran ise Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi.
Bir tanker, Hürmüz Boğazı’nda bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu bildirerek mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı açıklandı. Gemi geçişlerinde belirgin düşüş yaşanıyor.
Fiyat artışlarını sınırlayan bir gelişme ise İranlı bir yetkilinin, arabulucuların 10 günlük ateşkes önerisi aldıklarını açıklaması oldu. Bu, 17 Haziran’da imzalanan ve Şubat 28’de ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı bitirmeyi hedefleyen anlaşmayı kurtarma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
Öte yandan Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulayacaklarını duyurdu. Bu, küresel enerji arzı ve ticareti için yeni bir uyarı sinyali oluşturuyor.
ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta düştüğü, distilat stoklarının ise muhtemelen yükseldiği tahmin ediliyor.