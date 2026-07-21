https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-ve-iran-arasindaki-yeni-saldirilar-nedeniyle-petrol-fiyatlari-yuzde-2den-fazla-yukseldi-1107436419.html

ABD ve İran arasındaki yeni saldırılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi

ABD ve İran arasındaki yeni saldırılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları salı günü, ABD ve İran arasındaki yeni saldırıların yanı sıra Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a deniz ablukası tehdidi üzerine %2’den fazla yükseldi. Ayrıntılar haberde...

2026-07-21T16:55+0300

2026-07-21T16:55+0300

2026-07-21T16:55+0300

ekonomi̇

i̇ran

abd

petrol fiyatları

hürmüz boğazı

husiler

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Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 2.1 artışla varil başına 91.11 dolara çıktı. ABD West Texas Intermediate (WTI) vadeli kontratı yüzde 2.49 yükselerek 85.30 dolar seviyesine ulaştı.UBS analisti Giovanni Staunovo, Amerikan basınına "Hürmüz Boğazı'ndan geçen ihracatın azalması ve Kızıldeniz üzerinden gelen petrol arzında olası kesinti endişeleri, petrol fiyatlarını yükseltiyor" dedi.Bir tanker, Hürmüz Boğazı’nda bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu bildirerek mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı açıklandı. Gemi geçişlerinde belirgin düşüş yaşanıyor.Husiler’in ambargosuFiyat artışlarını sınırlayan bir gelişme ise İranlı bir yetkilinin, arabulucuların 10 günlük ateşkes önerisi aldıklarını açıklaması oldu. Bu, 17 Haziran’da imzalanan ve Şubat 28’de ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı bitirmeyi hedefleyen anlaşmayı kurtarma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Öte yandan Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulayacaklarını duyurdu. Bu, küresel enerji arzı ve ticareti için yeni bir uyarı sinyali oluşturuyor.ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta düştüğü, distilat stoklarının ise muhtemelen yükseldiği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/husiler-suudi-arabistana-karsi-deniz-ablukasi-baslatti-1107399219.html

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