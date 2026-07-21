https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trump-husilerin-deniz-ablukasiyla-ilgili-konustu-isi-halletmek-zorunda-kalabiliriz-1107439062.html

Trump: İran daha bir şey görmedi, yakında Kazma Dağı'nı çok ağır vuracağız

Trump: İran daha bir şey görmedi, yakında Kazma Dağı'nı çok ağır vuracağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Husiler’in Suudi Arabistan’a deniz ablukası kararıyla ilgili konuştu. Trump, “Eğer bir şey olursa bu işi halletmek zorunda kalabiliriz”... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T18:23+0300

2026-07-21T18:23+0300

2026-07-21T19:16+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, göreve gelmesinin ardından ilk kez Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.Trump, Kazma Dağı'nı işaret ederek "O bölgeye çok yakında, muhtemelen çok büyük olasılıkla saldıracağız ve yapabilecekleri hiçbir şey yok" dedi. "O bölgeye çok yakında ve çok ağır bir saldırı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Husi ablukası: Bu işi halletmek zorunda kalabilirizABD Başkanı ayrıca, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasıyla ilgili "Eğer bir şey olursa bu işi halletmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Trump, Avn ile Lübnan ordusunun, Hizbullah’ın çekildiği köyleri ele geçirmesi hakkında konuşacaklarını da ekledi. ‘Kendimi güvende hissediyorum’ Trump ayrıca, İran'ın kendisine suikast düzenleme planları iddiaları karşısında neden güvensiz hissetmesi gerektiğine dair bir neden görmediğini söyledi.ABD başkanı, iki hafta önce İran'ın iddia edilen ölüm listesinde bir numaralı hedef olduğunu iddia etmişti. Daha sonra, kendisine bir şey olması durumunda İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir bombalama kampanyası emri vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaların ardından ABD ve İran'ın Trump'ın bu konudaki açıklamalarını görüşmediğini belirtti.Trump, İran'ın iddia edilen tehdidi hakkında sorulan bir soruya, "Kendimi güvende hissediyorum. Neden hissetmeyeyim ki?" diye yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/husiler-abluka-baslatmisti-arap-koalisyonu-harekete-gecti-yanit-guclu-ve-kararli-olacak-1107411298.html

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