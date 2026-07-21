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Trump: İran daha bir şey görmedi, yakında Kazma Dağı'nı çok ağır vuracağız
Trump: İran daha bir şey görmedi, yakında Kazma Dağı'nı çok ağır vuracağız
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ABD Başkanı Trump, Husiler’in Suudi Arabistan’a deniz ablukası kararıyla ilgili konuştu. Trump, “Eğer bir şey olursa bu işi halletmek zorunda kalabiliriz”... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, göreve gelmesinin ardından ilk kez Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.Trump, Kazma Dağı'nı işaret ederek "O bölgeye çok yakında, muhtemelen çok büyük olasılıkla saldıracağız ve yapabilecekleri hiçbir şey yok" dedi. "O bölgeye çok yakında ve çok ağır bir saldırı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Husi ablukası: Bu işi halletmek zorunda kalabilirizABD Başkanı ayrıca, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasıyla ilgili "Eğer bir şey olursa bu işi halletmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Trump, Avn ile Lübnan ordusunun, Hizbullah’ın çekildiği köyleri ele geçirmesi hakkında konuşacaklarını da ekledi. ‘Kendimi güvende hissediyorum’ Trump ayrıca, İran'ın kendisine suikast düzenleme planları iddiaları karşısında neden güvensiz hissetmesi gerektiğine dair bir neden görmediğini söyledi.ABD başkanı, iki hafta önce İran'ın iddia edilen ölüm listesinde bir numaralı hedef olduğunu iddia etmişti. Daha sonra, kendisine bir şey olması durumunda İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir bombalama kampanyası emri vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaların ardından ABD ve İran'ın Trump'ın bu konudaki açıklamalarını görüşmediğini belirtti.Trump, İran'ın iddia edilen tehdidi hakkında sorulan bir soruya, "Kendimi güvende hissediyorum. Neden hissetmeyeyim ki?" diye yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/husiler-abluka-baslatmisti-arap-koalisyonu-harekete-gecti-yanit-guclu-ve-kararli-olacak-1107411298.html
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Trump: İran daha bir şey görmedi, yakında Kazma Dağı'nı çok ağır vuracağız

18:23 21.07.2026 (güncellendi: 19:16 21.07.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinJoseph Avn ve Donald Trump
Joseph Avn ve Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Başkanı Trump, Husiler’in Suudi Arabistan’a deniz ablukası kararıyla ilgili konuştu. Trump, “Eğer bir şey olursa bu işi halletmek zorunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı. İran ile ilgilisi ise "İran daha bir şey görmedi" derken, Kazma Dağı'na yakında bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, göreve gelmesinin ardından ilk kez Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.
Trump, Kazma Dağı'nı işaret ederek "O bölgeye çok yakında, muhtemelen çok büyük olasılıkla saldıracağız ve yapabilecekleri hiçbir şey yok" dedi. "O bölgeye çok yakında ve çok ağır bir saldırı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kazma Dağı, uzmanların ABD cephaneliğindeki en güçlü sığınak delici bombaların bile ulaşamayacağı kadar derine gömülmüş iki tünel kompleksine ev sahipliği yapan bir bölge olarak biliniyor.

Husi ablukası: Bu işi halletmek zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı ayrıca, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasıyla ilgili "Eğer bir şey olursa bu işi halletmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.
Trump, Avn ile Lübnan ordusunun, Hizbullah’ın çekildiği köyleri ele geçirmesi hakkında konuşacaklarını da ekledi.

‘Kendimi güvende hissediyorum’

Trump ayrıca, İran'ın kendisine suikast düzenleme planları iddiaları karşısında neden güvensiz hissetmesi gerektiğine dair bir neden görmediğini söyledi.
ABD başkanı, iki hafta önce İran'ın iddia edilen ölüm listesinde bir numaralı hedef olduğunu iddia etmişti. Daha sonra, kendisine bir şey olması durumunda İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir bombalama kampanyası emri vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaların ardından ABD ve İran'ın Trump'ın bu konudaki açıklamalarını görüşmediğini belirtti.
Trump, İran'ın iddia edilen tehdidi hakkında sorulan bir soruya, "Kendimi güvende hissediyorum. Neden hissetmeyeyim ki?" diye yanıt verdi.
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