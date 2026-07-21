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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/husiler-abluka-baslatmisti-arap-koalisyonu-harekete-gecti-yanit-guclu-ve-kararli-olacak-1107411298.html
Husiler abluka başlatmıştı, Arap koalisyonu harekete geçti: 'Yanıt güçlü ve kararlı olacak'
Husiler abluka başlatmıştı, Arap koalisyonu harekete geçti: 'Yanıt güçlü ve kararlı olacak'
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası tehdidine karşı, Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Babülmendep Boğazı'ndaki gemiler için güvenlik... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
suudi arabistan
babülmendep boğazı
yemen
husiler
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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin krallığa yönelik deniz ablukası tehditlerine karşı Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere güvenlik sağlayacağını duyurdu.Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin günün erken saatlerinde kendi limanlarına ve havaalanlarına uygulanan ablukaya misilleme olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası duyurmasında bulunduğunu hatırlattı:Husiler, Suudi Arabistan'ın liman ve havaalanlarına uyguladığı ablukaya karşılık olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-saldirilarinda-yaklasik-100-asker-yaralandi-1107410975.html
suudi arabistan
babülmendep boğazı
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ortadoğu, suudi arabistan, babülmendep boğazı, yemen, husiler
ortadoğu, suudi arabistan, babülmendep boğazı, yemen, husiler

Husiler abluka başlatmıştı, Arap koalisyonu harekete geçti: 'Yanıt güçlü ve kararlı olacak'

03:10 21.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBabül Mendeb Boğazı
Babül Mendeb Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası tehdidine karşı, Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Babülmendep Boğazı'ndaki gemiler için güvenlik önlemi alacağını duyurdu.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin krallığa yönelik deniz ablukası tehditlerine karşı Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere güvenlik sağlayacağını duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin günün erken saatlerinde kendi limanlarına ve havaalanlarına uygulanan ablukaya misilleme olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası duyurmasında bulunduğunu hatırlattı:
"Koalisyonun ortak kuvvetler komutanlığı, Babülmendep Boğazı'ndan geçen koalisyon gemilerinin korunması emrini verdi. Husilerin geçen gemilere yönelik tehditlerine verilecek yanıt güçlü ve kararlı olacaktır
Husiler, Suudi Arabistan'ın liman ve havaalanlarına uyguladığı ablukaya karşılık olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını duyurmuştu.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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