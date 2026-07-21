https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trump-cinin-secimlere-mudahalesi-iddialari-pekinle-gorusulecek-1107443883.html

Trump: Çin'in seçimlere müdahalesi iddiaları Pekin'le görüşülecek

Trump: Çin'in seçimlere müdahalesi iddiaları Pekin'le görüşülecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 ABD seçimlerinde Çin müdahalesi iddiası ile ilgili Pekin ile görüşeceğini söyledi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T22:36+0300

2026-07-21T22:36+0300

2026-07-21T22:46+0300

dünya

çin

abd

seçim

görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107109538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60189b309d494688ef3af8db3ee93e69.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Washington'ın Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar hakkında ABD'nin atacağı olası adımları Pekin ile görüşeceğini söyledi.Trump, konuyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, "Onlarla bu konuda konuşacağız" dedi. Ayrıca, söz konusu müdahalenin çok uzun zaman önce gerçekleştiğini ve 'Çin'in bugün o zamanki halinden biraz farklı olduğunu' ifade etti.Temmuz ayının başlarında Trump, Çin'in 2020'deki yeniden seçilmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ve ABD istihbarat yetkililerinin bu bilgiyi Beyaz Saray'dan kasten gizlediğini iddia etmişti.Washington'daki Çin Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Çin'in ABD başkanlık seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve etmeyeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cinden-abd-secimlerine-mudahale-iddialarina-yanit-1107333143.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, abd, seçim, görüşme