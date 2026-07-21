https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trump-cinin-secimlere-mudahalesi-iddialari-pekinle-gorusulecek-1107443883.html
Trump: Çin'in seçimlere müdahalesi iddiaları Pekin'le görüşülecek
Trump: Çin'in seçimlere müdahalesi iddiaları Pekin'le görüşülecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 ABD seçimlerinde Çin müdahalesi iddiası ile ilgili Pekin ile görüşeceğini söyledi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T22:36+0300
2026-07-21T22:36+0300
2026-07-21T22:46+0300
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çin
abd
seçim
görüşme
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Washington'ın Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar hakkında ABD'nin atacağı olası adımları Pekin ile görüşeceğini söyledi.Trump, konuyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, "Onlarla bu konuda konuşacağız" dedi. Ayrıca, söz konusu müdahalenin çok uzun zaman önce gerçekleştiğini ve 'Çin'in bugün o zamanki halinden biraz farklı olduğunu' ifade etti.Temmuz ayının başlarında Trump, Çin'in 2020'deki yeniden seçilmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ve ABD istihbarat yetkililerinin bu bilgiyi Beyaz Saray'dan kasten gizlediğini iddia etmişti.Washington'daki Çin Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Çin'in ABD başkanlık seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve etmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cinden-abd-secimlerine-mudahale-iddialarina-yanit-1107333143.html
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çin, abd, seçim, görüşme
Trump: Çin'in seçimlere müdahalesi iddiaları Pekin'le görüşülecek
22:36 21.07.2026 (güncellendi: 22:46 21.07.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 ABD seçimlerinde Çin müdahalesi iddiası ile ilgili Pekin ile görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Washington'ın Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar hakkında ABD'nin atacağı olası adımları Pekin ile görüşeceğini söyledi.
Trump, konuyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, "Onlarla bu konuda konuşacağız" dedi. Ayrıca, söz konusu müdahalenin çok uzun zaman önce gerçekleştiğini ve 'Çin'in bugün o zamanki halinden biraz farklı olduğunu' ifade etti.
Temmuz ayının başlarında Trump, Çin'in 2020'deki yeniden seçilmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ve ABD istihbarat yetkililerinin bu bilgiyi Beyaz Saray'dan kasten gizlediğini iddia etmişti.
Washington'daki Çin Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Çin'in ABD başkanlık seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve etmeyeceğini belirtmişti.