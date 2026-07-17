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Çin'den ABD seçimlerine müdahale iddialarına yanıt
Çin'den ABD seçimlerine müdahale iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından gündeme getirilen 'seçimlere müdahale' suçlamalarını reddederek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kötü niyetli... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T12:24+0300
2026-07-17T12:24+0300
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çin
çin dışişleri bakanlığı
seçimlere müdahale
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama prensibine her zaman bağlı kaldığını vurguladı. Sözcü Lin, ABD seçimlerine müdahale etmekte ülkesinin bir çıkarı olmadığını belirterek, bu yöndeki iddiaların 'düpedüz kurgu' olduğunu ve artık anlamsız hale geldiğini ifade etti.Uluslararası kamuoyunun kimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini ve küresel ölçekte veri casusluğu faaliyetleri yürüttüğünü çok iyi bildiğini vurgulayan Lin, ABD yönetimine sert bir dille seslendi. Sözcü, "Amerikan tarafını kendilerini sorgulamaya, Çin'i hiçbir gerekçe olmadan karalamaya son vermeye, seçim kampanyalarında Çin konusunu kullanmayı bırakmaya ve Çin-ABD ilişkilerine katkı sağlayacak somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-basini-netanyahunun-turkiyeye-f-35-satisiyla-ilgili-sozleri-trumpi-ofkelendirdi-1107329959.html
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abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, seçimlere müdahale
abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, seçimlere müdahale

Çin'den ABD seçimlerine müdahale iddialarına yanıt

12:24 17.07.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinLas banderas de China y EEUU
Las banderas de China y EEUU - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından gündeme getirilen 'seçimlere müdahale' suçlamalarını reddederek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kötü niyetli bir karalama kampanyası olduğunu açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama prensibine her zaman bağlı kaldığını vurguladı.

Sözcü Lin, ABD seçimlerine müdahale etmekte ülkesinin bir çıkarı olmadığını belirterek, bu yöndeki iddiaların 'düpedüz kurgu' olduğunu ve artık anlamsız hale geldiğini ifade etti.

Uluslararası kamuoyunun kimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini ve küresel ölçekte veri casusluğu faaliyetleri yürüttüğünü çok iyi bildiğini vurgulayan Lin, ABD yönetimine sert bir dille seslendi.

Sözcü, "Amerikan tarafını kendilerini sorgulamaya, Çin'i hiçbir gerekçe olmadan karalamaya son vermeye, seçim kampanyalarında Çin konusunu kullanmayı bırakmaya ve Çin-ABD ilişkilerine katkı sağlayacak somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.
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