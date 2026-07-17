https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cinden-abd-secimlerine-mudahale-iddialarina-yanit-1107333143.html

Çin'den ABD seçimlerine müdahale iddialarına yanıt

Çin'den ABD seçimlerine müdahale iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından gündeme getirilen 'seçimlere müdahale' suçlamalarını reddederek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kötü niyetli... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:24+0300

2026-07-17T12:24+0300

2026-07-17T12:24+0300

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çin dışişleri bakanlığı

seçimlere müdahale

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama prensibine her zaman bağlı kaldığını vurguladı. Sözcü Lin, ABD seçimlerine müdahale etmekte ülkesinin bir çıkarı olmadığını belirterek, bu yöndeki iddiaların 'düpedüz kurgu' olduğunu ve artık anlamsız hale geldiğini ifade etti.Uluslararası kamuoyunun kimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini ve küresel ölçekte veri casusluğu faaliyetleri yürüttüğünü çok iyi bildiğini vurgulayan Lin, ABD yönetimine sert bir dille seslendi. Sözcü, "Amerikan tarafını kendilerini sorgulamaya, Çin'i hiçbir gerekçe olmadan karalamaya son vermeye, seçim kampanyalarında Çin konusunu kullanmayı bırakmaya ve Çin-ABD ilişkilerine katkı sağlayacak somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-basini-netanyahunun-turkiyeye-f-35-satisiyla-ilgili-sozleri-trumpi-ofkelendirdi-1107329959.html

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