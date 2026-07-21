https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trump-abd-ihracatina-yonelik-ayrimcilik-gerekcesiyle-kanada-mallarina-yuzde-50-gumruk-vergisi-1107411419.html

Trump, ABD ihracatına yönelik ayrımcılık gerekçesiyle Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı

Trump, ABD ihracatına yönelik ayrımcılık gerekçesiyle Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada mallarına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getiren üç bildiriyi onayladı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T04:01+0300

2026-07-21T04:01+0300

2026-07-21T04:01+0300

dünya

abd

donald trump

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın ABD ihracatına yönelik ayrımcılık olarak gördüğü duruma karşılık olarak, bazı Kanada mallarına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç bildiri imzaladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/katardan-bm-ve-bm-guvenlik-konseyine-mektup-mesru-mudafaa-hakkimiz-sakli-1107410739.html

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