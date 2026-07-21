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Trump, ABD ihracatına yönelik ayrımcılık gerekçesiyle Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı
Trump, ABD ihracatına yönelik ayrımcılık gerekçesiyle Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada mallarına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getiren üç bildiriyi onayladı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T04:01+0300
2026-07-21T04:01+0300
2026-07-21T04:01+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın ABD ihracatına yönelik ayrımcılık olarak gördüğü duruma karşılık olarak, bazı Kanada mallarına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç bildiri imzaladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/katardan-bm-ve-bm-guvenlik-konseyine-mektup-mesru-mudafaa-hakkimiz-sakli-1107410739.html
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abd, donald trump
Trump, ABD ihracatına yönelik ayrımcılık gerekçesiyle Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada mallarına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getiren üç bildiriyi onayladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın ABD ihracatına yönelik ayrımcılık olarak gördüğü duruma karşılık olarak, bazı Kanada mallarına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç bildiri imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Bugün Başkan Donald J. Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı muamelesine karşılık olarak, 1930 Gümrük Tarifesi Yasası'nın 338. maddesi uyarınca Kanada'nın belirli mallarına ek yüzde 50 gümrük vergisi uygulamak üzere üç bildiri imzaladı